DEXE (DEXE) -rahakkeen tiedot Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi. Virallinen verkkosivusto: https://dexe.network/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.dexe.network/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xde4EE8057785A7e8e800Db58F9784845A5C2Cbd6 Osta DEXE-rahaketta nyt!

DEXE (DEXE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DEXE (DEXE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 592.50M $ 592.50M $ 592.50M Kokonaistarjonta: $ 96.50M $ 96.50M $ 96.50M Kierrossa oleva tarjonta: $ 83.73M $ 83.73M $ 83.73M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 682.87M $ 682.87M $ 682.87M Kaikkien aikojen korkein: $ 33.732 $ 33.732 $ 33.732 Kaikkien aikojen alin: $ 0.65351413 $ 0.65351413 $ 0.65351413 Nykyinen hinta: $ 7.076 $ 7.076 $ 7.076 Lue lisää DEXE (DEXE) -rahakkeen hinnasta

DEXE (DEXE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DEXE (DEXE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DEXE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DEXE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DEXE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DEXE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DEXE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään DEXE (DEXE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DEXE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DEXE-rahakkeita MEXCistä nyt!

DEXE (DEXE) -rahakkeen hintahistoria DEXE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DEXE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DEXE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DEXE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DEXE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DEXE-rahakkeen hintaennuste nyt!

