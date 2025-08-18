Lisätietoja DEAI-rahakkeesta

Zero1 Labs-logo

Zero1 Labs – hinta (DEAI)

1DEAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Zero1 Labs (DEAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:45:51 (UTC+8)

Zero1 Labs (DEAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Zero1 Labs (DEAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.05819. Viimeisen 24 tunnin aikana DEAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.05761 ja korkeimmillaan $ 0.06343 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DEAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.249041951512232, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.04008505571376944.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DEAI on muuttunut -0.76% viimeisen tunnin aikana, -0.35% 24 tunnin aikana ja -12.62% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Zero1 Labs (DEAI) -rahakkeen markkinatiedot

Zero1 Labs-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.31M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.51K. DEAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 91.22M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 58.19M.

Zero1 Labs (DEAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Zero1 Labs-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0002044-0.35%
30 päivää$ +0.00938+19.21%
60 päivää$ +0.01166+25.05%
90 päivää$ -0.07663-56.84%
Zero1 Labs-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DEAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002044 (-0.35%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Zero1 Labs 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00938 (+19.21%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Zero1 Labs-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DEAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.01166 (+25.05%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Zero1 Labs-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.07663 (-56.84%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Zero1 Labs (DEAI)?

Tarkista Zero1 Labs-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Zero1 Labs (DEAI)

Zero1 Labs is the first inclusive Proof-of-Stake-based Decentralized Artificial Intelligence (“DeAI”) ecosystem committed to fostering AI innovation through our Zero Construct Program (ZCP).

Zero1 Labs on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Zero1 Labs-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DEAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Zero1 Labs-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Zero1 Labs-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Zero1 Labs-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Zero1 Labs (DEAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Zero1 Labs (DEAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Zero1 Labs-rahakkeelle.

Tarkista Zero1 Labs-rahakkeen hintaennuste nyt!

Zero1 Labs (DEAI) -rahakkeen tokenomiikka

Zero1 Labs (DEAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DEAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Zero1 Labs (DEAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Zero1 Labs:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Zero1 Labs MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DEAI paikallisiin valuuttoihin

Zero1 Labs-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Zero1 Labs toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Zero1 Labs-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Zero1 Labs”

Paljonko Zero1 Labs (DEAI) on arvoltaan tänään?
DEAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.05819 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DEAI-USD-parin nykyinen hinta?
DEAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.05819. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Zero1 Labs-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DEAI markkina-arvo on $ 5.31M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DEAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DEAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 91.22M USD.
Mikä oli DEAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DEAI saavutti ATH-hinnaksi 1.249041951512232 USD.
Mikä oli DEAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DEAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.04008505571376944 USD.
Mikä on DEAI-rahakkeen treidausvolyymi?
DEAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.51K USD.
Nouseeko DEAI tänä vuonna korkeammalle?
DEAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DEAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Zero1 Labs (DEAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

