Zero1 Labs (DEAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.05819. Viimeisen 24 tunnin aikana DEAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.05761 ja korkeimmillaan $ 0.06343 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DEAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.249041951512232, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.04008505571376944.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DEAI on muuttunut -0.76% viimeisen tunnin aikana, -0.35% 24 tunnin aikana ja -12.62% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Zero1 Labs (DEAI) -rahakkeen markkinatiedot
Zero1 Labs-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.31M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.51K. DEAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 91.22M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 58.19M.
Zero1 Labs (DEAI) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Zero1 Labs-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0002044
-0.35%
30 päivää
$ +0.00938
+19.21%
60 päivää
$ +0.01166
+25.05%
90 päivää
$ -0.07663
-56.84%
Zero1 Labs-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään DEAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002044 (-0.35%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Zero1 Labs 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00938 (+19.21%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Zero1 Labs-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DEAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.01166 (+25.05%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Zero1 Labs-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.07663 (-56.84%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Zero1 Labs (DEAI)?
Zero1 Labs is the first inclusive Proof-of-Stake-based Decentralized Artificial Intelligence (“DeAI”) ecosystem committed to fostering AI innovation through our Zero Construct Program (ZCP).
Zero1 Labs-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Zero1 Labs (DEAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Zero1 Labs (DEAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Zero1 Labs-rahakkeelle.
Zero1 Labs (DEAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DEAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Zero1 Labs (DEAI) -ostamisen perusteet
