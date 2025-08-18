Niza Global (NIZA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00005994. Viimeisen 24 tunnin aikana NIZA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00005939 ja korkeimmillaan $ 0.00006242 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NIZA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.039299312880592206, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000041056269446749.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NIZA on muuttunut -1.08% viimeisen tunnin aikana, -1.73% 24 tunnin aikana ja -3.17% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Niza Global (NIZA) -rahakkeen markkinatiedot
$ 460.94K
$ 24.83K
$ 599.40K
7.69B
10,000,000,000
7,689,999,954
76.89%
Niza Global-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 460.94K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 24.83K. NIZA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.69B ja sen kokonaistarjonta on 7689999954. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 599.40K.
Niza Global (NIZA) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Niza Global-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0000010549
-1.73%
30 päivää
$ -0.00000591
-8.98%
60 päivää
$ -0.00000132
-2.16%
90 päivää
$ -0.00001593
-21.00%
Niza Global-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään NIZA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000010549 (-1.73%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Niza Global 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00000591 (-8.98%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Niza Global-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NIZA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000132 (-2.16%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Niza Global-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00001593 (-21.00%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Niza Global (NIZA)?
Niza Global Coin (NIZA) a blockchain Ethereum (ERC20) token, is the native digital currency of our ecosystem. It facilitates transactions within the Niza Global Global platform and serves as a channel of exchange, unit of account, and store of value.
Niza Global-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Niza Global (NIZA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Niza Global (NIZA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Niza Global-rahakkeelle.
Niza Global (NIZA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NIZA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Niza Global (NIZA) -ostamisen perusteet
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.