Niza Global – hinta (NIZA)

1NIZA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00005992
$0.00005992$0.00005992
-1.73%1D
USD
Reaaliaikainen Niza Global (NIZA) -hintakaavio
2025-08-22 04:23:24 (UTC+8)

Niza Global (NIZA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00005939
$ 0.00005939$ 0.00005939
24 h:n matalin
$ 0.00006242
$ 0.00006242$ 0.00006242
24 h:n korkein

$ 0.00005939
$ 0.00005939$ 0.00005939

$ 0.00006242
$ 0.00006242$ 0.00006242

$ 0.039299312880592206
$ 0.039299312880592206$ 0.039299312880592206

$ 0.000041056269446749
$ 0.000041056269446749$ 0.000041056269446749

-1.08%

-1.73%

-3.17%

-3.17%

Niza Global (NIZA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00005994. Viimeisen 24 tunnin aikana NIZA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00005939 ja korkeimmillaan $ 0.00006242 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NIZA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.039299312880592206, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000041056269446749.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NIZA on muuttunut -1.08% viimeisen tunnin aikana, -1.73% 24 tunnin aikana ja -3.17% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Niza Global (NIZA) -rahakkeen markkinatiedot

No.2413

$ 460.94K
$ 460.94K$ 460.94K

$ 24.83K
$ 24.83K$ 24.83K

$ 599.40K
$ 599.40K$ 599.40K

7.69B
7.69B 7.69B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

7,689,999,954
7,689,999,954 7,689,999,954

76.89%

ETH

Niza Global-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 460.94K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 24.83K. NIZA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.69B ja sen kokonaistarjonta on 7689999954. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 599.40K.

Niza Global (NIZA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Niza Global-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000010549-1.73%
30 päivää$ -0.00000591-8.98%
60 päivää$ -0.00000132-2.16%
90 päivää$ -0.00001593-21.00%
Niza Global-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NIZA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000010549 (-1.73%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Niza Global 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00000591 (-8.98%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Niza Global-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NIZA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000132 (-2.16%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Niza Global-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00001593 (-21.00%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Niza Global (NIZA)?

Tarkista Niza Global-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Niza Global (NIZA)

Niza Global Coin (NIZA) a blockchain Ethereum (ERC20) token, is the native digital currency of our ecosystem. It facilitates transactions within the Niza Global Global platform and serves as a channel of exchange, unit of account, and store of value.

Niza Global on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Niza Global-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NIZA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Niza Global-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Niza Global-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Niza Global-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Niza Global (NIZA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Niza Global (NIZA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Niza Global-rahakkeelle.

Tarkista Niza Global-rahakkeen hintaennuste nyt!

Niza Global (NIZA) -rahakkeen tokenomiikka

Niza Global (NIZA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NIZA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Niza Global (NIZA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Niza Global:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Niza Global MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NIZA paikallisiin valuuttoihin

Niza Global-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Niza Global toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Niza Global-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Niza Global”

Paljonko Niza Global (NIZA) on arvoltaan tänään?
NIZA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00005994 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NIZA-USD-parin nykyinen hinta?
NIZA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00005994. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Niza Global-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NIZA markkina-arvo on $ 460.94K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NIZA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NIZA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.69B USD.
Mikä oli NIZA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NIZA saavutti ATH-hinnaksi 0.039299312880592206 USD.
Mikä oli NIZA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NIZA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000041056269446749 USD.
Mikä on NIZA-rahakkeen treidausvolyymi?
NIZA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 24.83K USD.
Nouseeko NIZA tänä vuonna korkeammalle?
NIZA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NIZA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 04:23:24 (UTC+8)

Niza Global (NIZA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

