DAR Open Network-logo

DAR Open Network – hinta (D)

1D - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03197
$0.03197$0.03197
+0.25%1D
USD
Reaaliaikainen DAR Open Network (D) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:55:28 (UTC+8)

DAR Open Network (D) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03175
$ 0.03175$ 0.03175
24 h:n matalin
$ 0.0342
$ 0.0342$ 0.0342
24 h:n korkein

$ 0.03175
$ 0.03175$ 0.03175

$ 0.0342
$ 0.0342$ 0.0342

$ 4.906281429450312
$ 4.906281429450312$ 4.906281429450312

$ 0.02627674600840523
$ 0.02627674600840523$ 0.02627674600840523

-0.97%

+0.25%

-5.25%

-5.25%

DAR Open Network (D) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.03197. Viimeisen 24 tunnin aikana D on vaihdellut alimmillaan $ 0.03175 ja korkeimmillaan $ 0.0342 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. D-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.906281429450312, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02627674600840523.

Lyhyen aikavälin tuloksissa D on muuttunut -0.97% viimeisen tunnin aikana, +0.25% 24 tunnin aikana ja -5.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DAR Open Network (D) -rahakkeen markkinatiedot

No.853

$ 20.71M
$ 20.71M$ 20.71M

$ 78.92K
$ 78.92K$ 78.92K

$ 25.58M
$ 25.58M$ 25.58M

647.87M
647.87M 647.87M

800,000,000
800,000,000 800,000,000

800,000,000
800,000,000 800,000,000

80.98%

ETH

DAR Open Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 20.71M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 78.92K. D-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 647.87M ja sen kokonaistarjonta on 800000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 25.58M.

DAR Open Network (D) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän DAR Open Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000797+0.25%
30 päivää$ -0.00934-22.61%
60 päivää$ +0.00509+18.93%
90 päivää$ -0.01066-25.01%
DAR Open Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään D-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000797 (+0.25%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

DAR Open Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00934 (-22.61%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

DAR Open Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, D-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00509 (+18.93%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

DAR Open Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01066 (-25.01%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle DAR Open Network (D)?

Tarkista DAR Open Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on DAR Open Network (D)

DAR Open Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja DAR Open Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista D-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue DAR Open Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään DAR Open Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

DAR Open Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DAR Open Network (D) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DAR Open Network (D) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DAR Open Network-rahakkeelle.

Tarkista DAR Open Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

DAR Open Network (D) -rahakkeen tokenomiikka

DAR Open Network (D) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää D-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

DAR Open Network (D) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa DAR Open Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa DAR Open Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

D paikallisiin valuuttoihin

1 DAR Open Network(D) - VND
841.29055
1 DAR Open Network(D) - AUD
A$0.0495535
1 DAR Open Network(D) - GBP
0.0236578
1 DAR Open Network(D) - EUR
0.0274942
1 DAR Open Network(D) - USD
$0.03197
1 DAR Open Network(D) - MYR
RM0.1349134
1 DAR Open Network(D) - TRY
1.3085321
1 DAR Open Network(D) - JPY
¥4.73156
1 DAR Open Network(D) - ARS
ARS$42.0104982
1 DAR Open Network(D) - RUB
2.5758229
1 DAR Open Network(D) - INR
2.7903416
1 DAR Open Network(D) - IDR
Rp524.0982768
1 DAR Open Network(D) - KRW
44.7759032
1 DAR Open Network(D) - PHP
1.8277249
1 DAR Open Network(D) - EGP
￡E.1.5502253
1 DAR Open Network(D) - BRL
R$0.1748759
1 DAR Open Network(D) - CAD
C$0.0444383
1 DAR Open Network(D) - BDT
3.8881914
1 DAR Open Network(D) - NGN
49.1087973
1 DAR Open Network(D) - COP
$128.9110325
1 DAR Open Network(D) - ZAR
R.0.5668281
1 DAR Open Network(D) - UAH
1.3165246
1 DAR Open Network(D) - VES
Bs4.37989
1 DAR Open Network(D) - CLP
$31.0109
1 DAR Open Network(D) - PKR
Rs9.0129824
1 DAR Open Network(D) - KZT
17.1787598
1 DAR Open Network(D) - THB
฿1.0444599
1 DAR Open Network(D) - TWD
NT$0.975085
1 DAR Open Network(D) - AED
د.إ0.1173299
1 DAR Open Network(D) - CHF
Fr0.025576
1 DAR Open Network(D) - HKD
HK$0.2496857
1 DAR Open Network(D) - AMD
֏12.234919
1 DAR Open Network(D) - MAD
.د.م0.2880497
1 DAR Open Network(D) - MXN
$0.5997572
1 DAR Open Network(D) - SAR
ريال0.1198875
1 DAR Open Network(D) - PLN
0.1170102
1 DAR Open Network(D) - RON
лв0.1390695
1 DAR Open Network(D) - SEK
kr0.3075514
1 DAR Open Network(D) - BGN
лв0.0537096
1 DAR Open Network(D) - HUF
Ft10.9187141
1 DAR Open Network(D) - CZK
0.6768049
1 DAR Open Network(D) - KWD
د.ك0.00975085
1 DAR Open Network(D) - ILS
0.1090177
1 DAR Open Network(D) - AOA
Kz29.3033823
1 DAR Open Network(D) - BHD
.د.ب0.01205269
1 DAR Open Network(D) - BMD
$0.03197
1 DAR Open Network(D) - DKK
kr0.2055671
1 DAR Open Network(D) - HNL
L0.8404913
1 DAR Open Network(D) - MUR
1.4619881
1 DAR Open Network(D) - NAD
$0.5649099
1 DAR Open Network(D) - NOK
kr0.3254546
1 DAR Open Network(D) - NZD
$0.0546687
1 DAR Open Network(D) - PAB
B/.0.03197
1 DAR Open Network(D) - PGK
K0.1323558
1 DAR Open Network(D) - QAR
ر.ق0.1163708
1 DAR Open Network(D) - RSD
дин.3.2264124

DAR Open Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton DAR Open Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen DAR Open Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DAR Open Network”

Paljonko DAR Open Network (D) on arvoltaan tänään?
D-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03197 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on D-USD-parin nykyinen hinta?
D -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03197. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DAR Open Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen D markkina-arvo on $ 20.71M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on D-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
D-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 647.87M USD.
Mikä oli D-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
D saavutti ATH-hinnaksi 4.906281429450312 USD.
Mikä oli D-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
D-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02627674600840523 USD.
Mikä on D-rahakkeen treidausvolyymi?
D-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 78.92K USD.
Nouseeko D tänä vuonna korkeammalle?
D saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso D-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
DAR Open Network (D) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
