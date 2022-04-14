CultDAO (CULTDAO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu CultDAO (CULTDAO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

CultDAO (CULTDAO) -rahakkeen tiedot CULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions. Virallinen verkkosivusto: https://cultdao.io Valkoinen paperi: https://cultdao.io/wp-content/uploads/2022/01/CULT-DAO-Manifesto-1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf0f9d895aca5c8678f706fb8216fa22957685a13 Osta CULTDAO-rahaketta nyt!

CultDAO (CULTDAO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu CultDAO (CULTDAO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 21.35M $ 21.35M $ 21.35M Kokonaistarjonta: $ 4.96T $ 4.96T $ 4.96T Kierrossa oleva tarjonta: $ 4.32T $ 4.32T $ 4.32T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 32.96M $ 32.96M $ 32.96M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000075 $ 0.000075 $ 0.000075 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000148125207036 $ 0.000000148125207036 $ 0.000000148125207036 Nykyinen hinta: $ 0.0000049437 $ 0.0000049437 $ 0.0000049437 Lue lisää CultDAO (CULTDAO) -rahakkeen hinnasta

CultDAO (CULTDAO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset CultDAO (CULTDAO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CULTDAO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CULTDAO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CULTDAO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CULTDAO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

CultDAO (CULTDAO) -rahakkeen hintahistoria CULTDAO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CULTDAO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

