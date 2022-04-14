Milady Cult (CULT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Milady Cult (CULT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Milady Cult (CULT) -rahakkeen tiedot CULT is a meme coin. Virallinen verkkosivusto: https://cult.inc/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0000000000c5dc95539589fbD24BE07c6C14eCa4 Osta CULT-rahaketta nyt!

Milady Cult (CULT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Milady Cult (CULT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 154.83M $ 154.83M $ 154.83M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00899 $ 0.00899 $ 0.00899 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00040895745274404 $ 0.00040895745274404 $ 0.00040895745274404 Nykyinen hinta: $ 0.0015483 $ 0.0015483 $ 0.0015483 Lue lisää Milady Cult (CULT) -rahakkeen hinnasta

Milady Cult (CULT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Milady Cult (CULT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CULT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CULT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CULT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CULT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CULT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Milady Cult (CULT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CULT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CULT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Milady Cult (CULT) -rahakkeen hintahistoria CULT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CULT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CULT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CULT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CULT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CULT-rahakkeen hintaennuste nyt!

