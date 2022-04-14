CUDIS (CUDIS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu CUDIS (CUDIS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

CUDIS (CUDIS) -rahakkeen tiedot Aiming to extend the health-span to 140 years, CUDIS is building the first-ever Longevity protocol, designed to make longevity trackable, personalized, and rewarding. Through the integration of the CUDIS Ring, an AI-powered Longevity Hub, and a blockchain-driven Super App, users gain full ownership of their health data, real-time longevity insights, and economic incentives for optimizing their biological health. CUDIS is building a new longevity ecosystem with realistic and effective products, programs and services with partners around the world. Virallinen verkkosivusto: https://www.cudis.xyz Valkoinen paperi: https://whitepaper.cudis.xyz/ Block Explorer: https://solscan.io/token/CudisfkgWvMKnZ3TWf6iCuHm8pN2ikXhDcWytwz6f6RN Osta CUDIS-rahaketta nyt!

CUDIS (CUDIS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu CUDIS (CUDIS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 22.64M $ 22.64M $ 22.64M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 247.50M $ 247.50M $ 247.50M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 91.48M $ 91.48M $ 91.48M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.173 $ 0.173 $ 0.173 Kaikkien aikojen alin: $ 0.05002430866600899 $ 0.05002430866600899 $ 0.05002430866600899 Nykyinen hinta: $ 0.09148 $ 0.09148 $ 0.09148 Lue lisää CUDIS (CUDIS) -rahakkeen hinnasta

CUDIS (CUDIS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset CUDIS (CUDIS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CUDIS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CUDIS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CUDIS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CUDIS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

CUDIS (CUDIS) -rahakkeen hintahistoria CUDIS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CUDIS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

