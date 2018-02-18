Cortex (CTXC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Cortex (CTXC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Cortex (CTXC) -rahakkeen tiedot Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps. Virallinen verkkosivusto: http://www.cortexlabs.ai/ Valkoinen paperi: https://cortexlabs.ai/cortex_2_0_whitepaper_en Block Explorer: https://cerebro.cortexlabs.ai/ Osta CTXC-rahaketta nyt!

Cortex (CTXC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Cortex (CTXC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 16.71M $ 16.71M $ 16.71M Kokonaistarjonta: $ 299.79M $ 299.79M $ 299.79M Kierrossa oleva tarjonta: $ 231.96M $ 231.96M $ 231.96M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 21.60M $ 21.60M $ 21.60M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0341331368292 $ 0.0341331368292 $ 0.0341331368292 Nykyinen hinta: $ 0.07206 $ 0.07206 $ 0.07206 Lue lisää Cortex (CTXC) -rahakkeen hinnasta

Cortex (CTXC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Cortex (CTXC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CTXC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CTXC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CTXC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CTXC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CTXC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Cortex (CTXC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CTXC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CTXC-rahakkeita MEXCistä nyt!

Cortex (CTXC) -rahakkeen hintahistoria CTXC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CTXC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CTXC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CTXC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CTXC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CTXC-rahakkeen hintaennuste nyt!

