Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps.

SijoitusNo.987

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.71%

Kierrossa oleva tarjonta232,291,595.765625

Enimmäistarjonta299,792,458

Kokonaistarjonta299,792,458

Kierrossa oleva määrä0.7748%

Julkaisupäivämäärä2018-02-18 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta2.4102001190185547,2018-04-30

Alin hinta0.0341331368292,2020-03-16

Julkinen lohkoketjuCTXC

