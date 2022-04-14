CryptoTradingFund (CTF) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu CryptoTradingFund (CTF) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

CryptoTradingFund (CTF) -rahakkeen tiedot A community-driven innovative Framework where your Rewards actively serve you, generating passive income through blockchain purchases. Virallinen verkkosivusto: https://www.ctftoken.com/ Valkoinen paperi: https://3cca1374-3ed3-4d3d-8356-c9e27385e8ac.usrfiles.com/ugd/3cca13_caa9fd9a093a4955bae234f53d655d29.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x7B3bD12675c6B9d6993eB81283cb68E6eB9260b5 Osta CTF-rahaketta nyt!

CryptoTradingFund (CTF) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu CryptoTradingFund (CTF) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Kokonaistarjonta: $ 119.90M $ 119.90M $ 119.90M Kierrossa oleva tarjonta: $ 4.73M $ 4.73M $ 4.73M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 36.08M $ 36.08M $ 36.08M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.888 $ 1.888 $ 1.888 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000555272760428229 $ 0.000555272760428229 $ 0.000555272760428229 Nykyinen hinta: $ 0.3009 $ 0.3009 $ 0.3009 Lue lisää CryptoTradingFund (CTF) -rahakkeen hinnasta

CryptoTradingFund (CTF) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset CryptoTradingFund (CTF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CTF-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CTF-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CTF-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CTF-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CTF-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään CryptoTradingFund (CTF) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CTF-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CTF-rahakkeita MEXCistä nyt!

CryptoTradingFund (CTF) -rahakkeen hintahistoria CTF -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CTF-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CTF-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CTF-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CTF-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CTF-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!