Creo Engine (CREO) -rahakkeen tiedot Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’. All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players. Virallinen verkkosivusto: https://www.creoengine.com/ Valkoinen paperi: https://creoengine.gitbook.io/whitepaper/ Block Explorer: https://solscan.io/token/Fg4TqUxx6E9L7Pya6fMUGzTD4s2jwSMzjrWeeBHvu7ZC Osta CREO-rahaketta nyt!

Creo Engine (CREO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Creo Engine (CREO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.50M $ 2.50M $ 2.50M Kokonaistarjonta: $ 788.89M $ 788.89M $ 788.89M Kierrossa oleva tarjonta: $ 400.03M $ 400.03M $ 400.03M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.25M $ 6.25M $ 6.25M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2055527 $ 0.2055527 $ 0.2055527 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000769553751057268 $ 0.000769553751057268 $ 0.000769553751057268 Nykyinen hinta: $ 0.0062544 $ 0.0062544 $ 0.0062544 Lue lisää Creo Engine (CREO) -rahakkeen hinnasta

Creo Engine (CREO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Creo Engine (CREO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CREO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CREO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CREO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CREO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Creo Engine (CREO) -rahakkeen hintahistoria CREO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CREO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CREO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CREO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CREO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CREO-rahakkeen hintaennuste nyt!

