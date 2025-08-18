Creo Engine (CREO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0065827. Viimeisen 24 tunnin aikana CREO on vaihdellut alimmillaan $ 0.0065808 ja korkeimmillaan $ 0.0068399 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CREO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.2026071197050018, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000769553751057268.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CREO on muuttunut -2.19% viimeisen tunnin aikana, -0.77% 24 tunnin aikana ja +30.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Creo Engine (CREO) -rahakkeen markkinatiedot
$ 2.63M
$ 80.41K
$ 6.58M
400.03M
1,000,000,000
788,886,709
40.00%
BSC
Creo Engine-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.63M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 80.41K. CREO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 400.03M ja sen kokonaistarjonta on 788886709. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.58M.
Creo Engine (CREO) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Creo Engine-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.000051104
-0.77%
30 päivää
$ +0.0002552
+4.03%
60 päivää
$ -0.0013398
-16.92%
90 päivää
$ -0.0037768
-36.46%
Creo Engine-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään CREO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000051104 (-0.77%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Creo Engine 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0002552 (+4.03%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Creo Engine-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CREO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0013398 (-16.92%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Creo Engine-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0037768 (-36.46%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Creo Engine (CREO)?
Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’.
All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players.
Creo Engine on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Creo Engine-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista CREO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Creo Engine-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Creo Engine-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Creo Engine-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Creo Engine (CREO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Creo Engine (CREO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Creo Engine-rahakkeelle.
Creo Engine (CREO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CREO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Creo Engine (CREO) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Creo Engine:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Creo Engine MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.