Reaaliaikainen Creo Engine (CREO) -hintakaavio
Creo Engine (CREO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0065808
$ 0.0065808$ 0.0065808
24 h:n matalin
$ 0.0068399
$ 0.0068399$ 0.0068399
24 h:n korkein

$ 0.0065808
$ 0.0065808$ 0.0065808

$ 0.0068399
$ 0.0068399$ 0.0068399

$ 0.2026071197050018
$ 0.2026071197050018$ 0.2026071197050018

$ 0.000769553751057268
$ 0.000769553751057268$ 0.000769553751057268

-2.19%

-0.77%

+30.78%

+30.78%

Creo Engine (CREO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0065827. Viimeisen 24 tunnin aikana CREO on vaihdellut alimmillaan $ 0.0065808 ja korkeimmillaan $ 0.0068399 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CREO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.2026071197050018, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000769553751057268.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CREO on muuttunut -2.19% viimeisen tunnin aikana, -0.77% 24 tunnin aikana ja +30.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Creo Engine (CREO) -rahakkeen markkinatiedot

No.1730

$ 2.63M
$ 2.63M$ 2.63M

$ 80.41K
$ 80.41K$ 80.41K

$ 6.58M
$ 6.58M$ 6.58M

400.03M
400.03M 400.03M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

788,886,709
788,886,709 788,886,709

40.00%

BSC

Creo Engine-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.63M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 80.41K. CREO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 400.03M ja sen kokonaistarjonta on 788886709. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.58M.

Creo Engine (CREO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Creo Engine-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000051104-0.77%
30 päivää$ +0.0002552+4.03%
60 päivää$ -0.0013398-16.92%
90 päivää$ -0.0037768-36.46%
Creo Engine-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CREO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000051104 (-0.77%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Creo Engine 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0002552 (+4.03%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Creo Engine-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CREO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0013398 (-16.92%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Creo Engine-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0037768 (-36.46%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Creo Engine (CREO)?

Tarkista Creo Engine-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Creo Engine (CREO)

Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’. All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players.

Creo Engine on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Creo Engine-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CREO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Creo Engine-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Creo Engine-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Creo Engine-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Creo Engine (CREO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Creo Engine (CREO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Creo Engine-rahakkeelle.

Tarkista Creo Engine-rahakkeen hintaennuste nyt!

Creo Engine (CREO) -rahakkeen tokenomiikka

Creo Engine (CREO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CREO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Creo Engine (CREO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Creo Engine:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Creo Engine MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CREO paikallisiin valuuttoihin

1 Creo Engine(CREO) - VND
173.2237505
1 Creo Engine(CREO) - AUD
A$0.010203185
1 Creo Engine(CREO) - GBP
0.004871198
1 Creo Engine(CREO) - EUR
0.005661122
1 Creo Engine(CREO) - USD
$0.0065827
1 Creo Engine(CREO) - MYR
RM0.027778994
1 Creo Engine(CREO) - TRY
0.269429911
1 Creo Engine(CREO) - JPY
¥0.9742396
1 Creo Engine(CREO) - ARS
ARS$8.627352447
1 Creo Engine(CREO) - RUB
0.530433966
1 Creo Engine(CREO) - INR
0.574933018
1 Creo Engine(CREO) - IDR
Rp107.913097488
1 Creo Engine(CREO) - KRW
9.232368404
1 Creo Engine(CREO) - PHP
0.376464613
1 Creo Engine(CREO) - EGP
￡E.0.319195123
1 Creo Engine(CREO) - BRL
R$0.036073196
1 Creo Engine(CREO) - CAD
C$0.009149953
1 Creo Engine(CREO) - BDT
0.800587974
1 Creo Engine(CREO) - NGN
10.096150298
1 Creo Engine(CREO) - COP
$26.543092075
1 Creo Engine(CREO) - ZAR
R.0.116842925
1 Creo Engine(CREO) - UAH
0.271075586
1 Creo Engine(CREO) - VES
Bs0.9018299
1 Creo Engine(CREO) - CLP
$6.3720536
1 Creo Engine(CREO) - PKR
Rs1.86685372
1 Creo Engine(CREO) - KZT
3.537148018
1 Creo Engine(CREO) - THB
฿0.215188463
1 Creo Engine(CREO) - TWD
NT$0.200706523
1 Creo Engine(CREO) - AED
د.إ0.024158509
1 Creo Engine(CREO) - CHF
Fr0.00526616
1 Creo Engine(CREO) - HKD
HK$0.051410887
1 Creo Engine(CREO) - AMD
֏2.51919929
1 Creo Engine(CREO) - MAD
.د.م0.059310127
1 Creo Engine(CREO) - MXN
$0.123623106
1 Creo Engine(CREO) - SAR
ريال0.024685125
1 Creo Engine(CREO) - PLN
0.024092682
1 Creo Engine(CREO) - RON
лв0.028634745
1 Creo Engine(CREO) - SEK
kr0.063391401
1 Creo Engine(CREO) - BGN
лв0.011058936
1 Creo Engine(CREO) - HUF
Ft2.252007497
1 Creo Engine(CREO) - CZK
0.139421586
1 Creo Engine(CREO) - KWD
د.ك0.0020077235
1 Creo Engine(CREO) - ILS
0.022447007
1 Creo Engine(CREO) - AOA
Kz6.000591839
1 Creo Engine(CREO) - BHD
.د.ب0.0024816779
1 Creo Engine(CREO) - BMD
$0.0065827
1 Creo Engine(CREO) - DKK
kr0.042326761
1 Creo Engine(CREO) - HNL
L0.172071778
1 Creo Engine(CREO) - MUR
0.301026871
1 Creo Engine(CREO) - NAD
$0.116447963
1 Creo Engine(CREO) - NOK
kr0.067077713
1 Creo Engine(CREO) - NZD
$0.011322244
1 Creo Engine(CREO) - PAB
B/.0.0065827
1 Creo Engine(CREO) - PGK
K0.027778994
1 Creo Engine(CREO) - QAR
ر.ق0.023961028
1 Creo Engine(CREO) - RSD
дин.0.664457738

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Creo Engine toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Creo Engine-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "Creo Engine"

Paljonko Creo Engine (CREO) on arvoltaan tänään?
CREO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0065827 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CREO-USD-parin nykyinen hinta?
CREO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0065827. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Creo Engine-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CREO markkina-arvo on $ 2.63M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CREO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CREO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 400.03M USD.
Mikä oli CREO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CREO saavutti ATH-hinnaksi 0.2026071197050018 USD.
Mikä oli CREO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CREO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000769553751057268 USD.
Mikä on CREO-rahakkeen treidausvolyymi?
CREO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 80.41K USD.
Nouseeko CREO tänä vuonna korkeammalle?
CREO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CREO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Creo Engine (CREO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

