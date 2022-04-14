CoW Protocol (COW) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu CoW Protocol (COW) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

CoW Protocol (COW) -rahakkeen tiedot CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed. Virallinen verkkosivusto: https://cow.fi Valkoinen paperi: https://docs.cow.fi/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xDEf1CA1fb7FBcDC777520aa7f396b4E015F497aB Osta COW-rahaketta nyt!

CoW Protocol (COW) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu CoW Protocol (COW) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 197.68M $ 197.68M $ 197.68M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 504.94M $ 504.94M $ 504.94M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 391.50M $ 391.50M $ 391.50M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.2294 $ 1.2294 $ 1.2294 Kaikkien aikojen alin: $ 0.04017878128090094 $ 0.04017878128090094 $ 0.04017878128090094 Nykyinen hinta: $ 0.3915 $ 0.3915 $ 0.3915 Lue lisää CoW Protocol (COW) -rahakkeen hinnasta

CoW Protocol (COW) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset CoW Protocol (COW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä COW-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta COW-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät COW-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu COW-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

