Lisätietoja COW-rahakkeesta

COW-rahakkeen hintatiedot

COW-rahakkeen valkoinen paperi

COW-rahakkeen virallinen verkkosivusto

COW-rahakkeen tokenomiikka

COW-rahakkeen hintaennuste

COW-rahakkeen historia

COW-osto-opas

COW/fiat-valuuttamuunnin

COW-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

CoW Protocol-logo

CoW Protocol – hinta (COW)

1COW - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.3557
$0.3557$0.3557
+0.42%1D
USD
Reaaliaikainen CoW Protocol (COW) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:24:56 (UTC+8)

CoW Protocol (COW) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.3538
$ 0.3538$ 0.3538
24 h:n matalin
$ 0.3719
$ 0.3719$ 0.3719
24 h:n korkein

$ 0.3538
$ 0.3538$ 0.3538

$ 0.3719
$ 0.3719$ 0.3719

$ 1.2067017788875543
$ 1.2067017788875543$ 1.2067017788875543

$ 0.04017878128090094
$ 0.04017878128090094$ 0.04017878128090094

-0.59%

+0.42%

-7.23%

-7.23%

CoW Protocol (COW) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.3557. Viimeisen 24 tunnin aikana COW on vaihdellut alimmillaan $ 0.3538 ja korkeimmillaan $ 0.3719 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. COW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.2067017788875543, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.04017878128090094.

Lyhyen aikavälin tuloksissa COW on muuttunut -0.59% viimeisen tunnin aikana, +0.42% 24 tunnin aikana ja -7.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CoW Protocol (COW) -rahakkeen markkinatiedot

No.245

$ 179.36M
$ 179.36M$ 179.36M

$ 750.11K
$ 750.11K$ 750.11K

$ 355.70M
$ 355.70M$ 355.70M

504.24M
504.24M 504.24M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

50.42%

ETH

CoW Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 179.36M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 750.11K. COW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 504.24M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 355.70M.

CoW Protocol (COW) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän CoW Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.001488+0.42%
30 päivää$ -0.0836-19.04%
60 päivää$ +0.1104+45.00%
90 päivää$ -0.0677-15.99%
CoW Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään COW-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001488 (+0.42%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

CoW Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0836 (-19.04%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

CoW Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, COW-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1104 (+45.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

CoW Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0677 (-15.99%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle CoW Protocol (COW)?

Tarkista CoW Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on CoW Protocol (COW)

CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed.

CoW Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja CoW Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista COW-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue CoW Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään CoW Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

CoW Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CoW Protocol (COW) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CoW Protocol (COW) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CoW Protocol-rahakkeelle.

Tarkista CoW Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

CoW Protocol (COW) -rahakkeen tokenomiikka

CoW Protocol (COW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää COW-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

CoW Protocol (COW) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa CoW Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa CoW Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

COW paikallisiin valuuttoihin

1 CoW Protocol(COW) - VND
9,360.2455
1 CoW Protocol(COW) - AUD
A$0.551335
1 CoW Protocol(COW) - GBP
0.263218
1 CoW Protocol(COW) - EUR
0.305902
1 CoW Protocol(COW) - USD
$0.3557
1 CoW Protocol(COW) - MYR
RM1.501054
1 CoW Protocol(COW) - TRY
14.558801
1 CoW Protocol(COW) - JPY
¥52.6436
1 CoW Protocol(COW) - ARS
ARS$466.183977
1 CoW Protocol(COW) - RUB
28.662306
1 CoW Protocol(COW) - INR
31.066838
1 CoW Protocol(COW) - IDR
Rp5,831.146608
1 CoW Protocol(COW) - KRW
498.876364
1 CoW Protocol(COW) - PHP
20.342483
1 CoW Protocol(COW) - EGP
￡E.17.247893
1 CoW Protocol(COW) - BRL
R$1.949236
1 CoW Protocol(COW) - CAD
C$0.494423
1 CoW Protocol(COW) - BDT
43.260234
1 CoW Protocol(COW) - NGN
545.551318
1 CoW Protocol(COW) - COP
$1,434.271325
1 CoW Protocol(COW) - ZAR
R.6.313675
1 CoW Protocol(COW) - UAH
14.647726
1 CoW Protocol(COW) - VES
Bs48.7309
1 CoW Protocol(COW) - CLP
$344.3176
1 CoW Protocol(COW) - PKR
Rs100.87652
1 CoW Protocol(COW) - KZT
191.131838
1 CoW Protocol(COW) - THB
฿11.627833
1 CoW Protocol(COW) - TWD
NT$10.845293
1 CoW Protocol(COW) - AED
د.إ1.305419
1 CoW Protocol(COW) - CHF
Fr0.28456
1 CoW Protocol(COW) - HKD
HK$2.778017
1 CoW Protocol(COW) - AMD
֏136.12639
1 CoW Protocol(COW) - MAD
.د.م3.204857
1 CoW Protocol(COW) - MXN
$6.680046
1 CoW Protocol(COW) - SAR
ريال1.333875
1 CoW Protocol(COW) - PLN
1.301862
1 CoW Protocol(COW) - RON
лв1.547295
1 CoW Protocol(COW) - SEK
kr3.425391
1 CoW Protocol(COW) - BGN
лв0.597576
1 CoW Protocol(COW) - HUF
Ft121.688527
1 CoW Protocol(COW) - CZK
7.533726
1 CoW Protocol(COW) - KWD
د.ك0.1084885
1 CoW Protocol(COW) - ILS
1.212937
1 CoW Protocol(COW) - AOA
Kz324.245449
1 CoW Protocol(COW) - BHD
.د.ب0.1340989
1 CoW Protocol(COW) - BMD
$0.3557
1 CoW Protocol(COW) - DKK
kr2.287151
1 CoW Protocol(COW) - HNL
L9.297998
1 CoW Protocol(COW) - MUR
16.266161
1 CoW Protocol(COW) - NAD
$6.292333
1 CoW Protocol(COW) - NOK
kr3.624583
1 CoW Protocol(COW) - NZD
$0.611804
1 CoW Protocol(COW) - PAB
B/.0.3557
1 CoW Protocol(COW) - PGK
K1.501054
1 CoW Protocol(COW) - QAR
ر.ق1.294748
1 CoW Protocol(COW) - RSD
дин.35.904358

CoW Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton CoW Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen CoW Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CoW Protocol”

Paljonko CoW Protocol (COW) on arvoltaan tänään?
COW-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.3557 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on COW-USD-parin nykyinen hinta?
COW -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.3557. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CoW Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen COW markkina-arvo on $ 179.36M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on COW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
COW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 504.24M USD.
Mikä oli COW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
COW saavutti ATH-hinnaksi 1.2067017788875543 USD.
Mikä oli COW-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
COW-rahakkeen ATL-hinta oli 0.04017878128090094 USD.
Mikä on COW-rahakkeen treidausvolyymi?
COW-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 750.11K USD.
Nouseeko COW tänä vuonna korkeammalle?
COW saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso COW-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:24:56 (UTC+8)

CoW Protocol (COW) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

COW-USD-laskin

Summa

COW
COW
USD
USD

1 COW = 0.3557 USD

Treidaa COW-rahaketta

COWUSDT
$0.3557
$0.3557$0.3557
+0.36%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu