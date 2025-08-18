Mikä on CoW Protocol (COW)

CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed.

CoW Protocol (COW) -rahakkeen tokenomiikka

CoW Protocol (COW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää COW-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

CoW Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton CoW Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CoW Protocol” Paljonko CoW Protocol (COW) on arvoltaan tänään? COW-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.3557 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on COW-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.3557 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo COW -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on CoW Protocol-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen COW markkina-arvo on $ 179.36M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on COW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? COW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 504.24M USD . Mikä oli COW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? COW saavutti ATH-hinnaksi 1.2067017788875543 USD . Mikä oli COW-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? COW-rahakkeen ATL-hinta oli 0.04017878128090094 USD . Mikä on COW-rahakkeen treidausvolyymi? COW-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 750.11K USD . Nouseeko COW tänä vuonna korkeammalle? COW saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso COW-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

