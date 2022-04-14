mETHProtocol (COOK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu mETHProtocol (COOK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

mETHProtocol (COOK) -rahakkeen tiedot Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards. Virallinen verkkosivusto: https://www.mantle.xyz/meth Valkoinen paperi: https://docs.mantle.xyz/meth Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9F0C013016E8656bC256f948CD4B79ab25c7b94D Osta COOK-rahaketta nyt!

mETHProtocol (COOK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu mETHProtocol (COOK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 78.16M $ 78.16M $ 78.16M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0472 $ 0.0472 $ 0.0472 Kaikkien aikojen alin: $ 0.006439552372920454 $ 0.006439552372920454 $ 0.006439552372920454 Nykyinen hinta: $ 0.015631 $ 0.015631 $ 0.015631 Lue lisää mETHProtocol (COOK) -rahakkeen hinnasta

mETHProtocol (COOK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset mETHProtocol (COOK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä COOK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta COOK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät COOK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu COOK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka COOK-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään mETHProtocol (COOK) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita COOK-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan COOK-rahakkeita MEXCistä nyt!

mETHProtocol (COOK) -rahakkeen hintahistoria COOK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu COOK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

COOK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne COOK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? COOK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso COOK-rahakkeen hintaennuste nyt!

