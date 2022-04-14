Comput3 (COM3) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Comput3 (COM3) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Comput3 (COM3) -rahakkeen tiedot Comput3 is a Solana Based GPU infrastructure platform. It allows Apps, Agents, and teams access to any type of GPU and Opensource LLM model with just a Phantom login. Through an API key developers can use the GPU for inference, Image, Video, and Running Custom Models. The COM3 token is used to stake for GPU time, or access to inference. A GPU network and Marketplace is currently being built. Virallinen verkkosivusto: http://www.comput3.ai/ Valkoinen paperi: https://app.gitbook.com/o/BrFSJ7MDGUDtB2T4U9Vo/s/XEU8lMusbqEetFmqHKC3/ Block Explorer: https://solscan.io/token/J3NrhzUeKBSA3tJQjNq77zqpWJNz3FS9TrX7H7SLKcom Osta COM3-rahaketta nyt!

Comput3 (COM3) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Comput3 (COM3) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 44.78M $ 44.78M $ 44.78M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0155 $ 0.0155 $ 0.0155 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.004478 $ 0.004478 $ 0.004478 Lue lisää Comput3 (COM3) -rahakkeen hinnasta

Comput3 (COM3) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Comput3 (COM3) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä COM3-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta COM3-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät COM3-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu COM3-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Comput3 (COM3) -rahakkeen hintahistoria COM3 -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu COM3-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

COM3-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne COM3-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? COM3-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso COM3-rahakkeen hintaennuste nyt!

