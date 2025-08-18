Lisätietoja COG-rahakkeesta

Cogni Token-logo

Cogni Token – hinta (COG)

1COG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Cogni Token (COG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:44:16 (UTC+8)

Cogni Token (COG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+1.05%

+5.76%

-17.16%

-17.16%

Cogni Token (COG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2878. Viimeisen 24 tunnin aikana COG on vaihdellut alimmillaan $ 0.2589 ja korkeimmillaan $ 0.29 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. COG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa COG on muuttunut +1.05% viimeisen tunnin aikana, +5.76% 24 tunnin aikana ja -17.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Cogni Token (COG) -rahakkeen markkinatiedot

BSC

Cogni Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 452.32K. COG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 28.78M.

Cogni Token (COG) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Cogni Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.015691+5.76%
30 päivää$ -0.1296-31.05%
60 päivää$ -17.7378-98.41%
90 päivää$ +0.0878+43.90%
Cogni Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään COG-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.015691 (+5.76%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Cogni Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.1296 (-31.05%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Cogni Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, COG-rahakkeiden hinta muuttui $ -17.7378 (-98.41%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Cogni Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0878 (+43.90%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Cogni Token (COG)?

Tarkista Cogni Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Cogni Token (COG)

CogniToken AI is a cutting-edge artificial intelligence platform driven by "cognitive science" as the core.It's name comes from the in-depth simulation of the human cognitive process, aiming to optimize human-computer interaction scenarios through intelligent decision-making and autonomous learning ability.

Cogni Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Cogni Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista COG-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Cogni Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Cogni Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Cogni Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Cogni Token (COG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cogni Token (COG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Cogni Token-rahakkeelle.

Tarkista Cogni Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Cogni Token (COG) -rahakkeen tokenomiikka

Cogni Token (COG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää COG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Cogni Token (COG) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Cogni Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Cogni Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Cogni Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Cogni Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Cogni Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Cogni Token”

Paljonko Cogni Token (COG) on arvoltaan tänään?
COG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.2878 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on COG-USD-parin nykyinen hinta?
COG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.2878. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Cogni Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen COG markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on COG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
COG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli COG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
COG saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli COG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
COG-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on COG-rahakkeen treidausvolyymi?
COG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 452.32K USD.
Nouseeko COG tänä vuonna korkeammalle?
COG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso COG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:44:16 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

