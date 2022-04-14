Cogni Token (COG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Cogni Token (COG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Cogni Token (COG) -rahakkeen tiedot CogniToken AI is a cutting-edge artificial intelligence platform driven by "cognitive science" as the core.It's name comes from the in-depth simulation of the human cognitive process, aiming to optimize human-computer interaction scenarios through intelligent decision-making and autonomous learning ability. Virallinen verkkosivusto: https://cognitoken.top/ Valkoinen paperi: https://drive.google.com/file/d/1zNSIjCKglyr5uNid9sAnCTZBF00y1239/view Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xba27e487697f88635baf8b469a36a313faccb4ea Osta COG-rahaketta nyt!

Cogni Token (COG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Cogni Token (COG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 26.87M $ 26.87M $ 26.87M Kaikkien aikojen korkein: $ 47 $ 47 $ 47 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.2687 $ 0.2687 $ 0.2687 Lue lisää Cogni Token (COG) -rahakkeen hinnasta

Cogni Token (COG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Cogni Token (COG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä COG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta COG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät COG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu COG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

