ChainOpera AI (COAI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu ChainOpera AI (COAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:30:08 (UTC+8)
ChainOpera AI (COAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu ChainOpera AI (COAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 733.20M
$ 733.20M$ 733.20M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 48.9836
$ 48.9836$ 48.9836
Kaikkien aikojen alin:
Nykyinen hinta:
$ 0.7332
$ 0.7332$ 0.7332

ChainOpera AI (COAI) -rahakkeen tiedot

ChainOpera AI empowers collaborative intelligence through a network of AI agents co-created and co-operated by the community. It is built on a Super AI app and a full-stack AI infrastructure that supports a creator economy for designing, distributing, and using AI agents; agent-centric model training and inference on distributed GPUs; and an AI-native blockchain for verifiable ownership, attribution, and transparent participation. ChainOpera transforms how intelligence is created and shared by aligning users, developers, and infrastructure providers through shared participation mechanisms, enabling a new era of open and collaborative AI.

Virallinen verkkosivusto:
https://chainopera.ai/
Valkoinen paperi:
https://paper.chainopera.ai/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x0a8d6c86e1bce73fe4d0bd531e1a567306836ea5

ChainOpera AI (COAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

ChainOpera AI (COAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä COAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta COAI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät COAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu COAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka COAI-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään ChainOpera AI (COAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita COAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

ChainOpera AI (COAI) -rahakkeen hintahistoria

COAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

COAI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne COAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? COAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

