Coldstack (CLS) -rahakkeen tiedot ColdStack is connecting all the decentralized clouds like Filecoin, Crust and Arweave into the largest data storage network on the planet (over 3,000 Petabytes). We aim to aggregate all the decentralized clouds ecosystem to create the most affordable, friendly and easy to use data storage ever. Virallinen verkkosivusto: https://coldstack.io Valkoinen paperi: https://coldstack.io/files/ColdStackLitePaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/JCRiQKaujJjAjfVH8CNo4htGFMuTTnZtwvasVwneT7MA Osta CLS-rahaketta nyt!

Coldstack (CLS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Coldstack (CLS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 354.12K $ 354.12K $ 354.12K Kokonaistarjonta: $ 49.76M $ 49.76M $ 49.76M Kierrossa oleva tarjonta: $ 23.51M $ 23.51M $ 23.51M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 753.00K $ 753.00K $ 753.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 1.65 $ 1.65 $ 1.65 Kaikkien aikojen alin: $ 0.017333768450637537 $ 0.017333768450637537 $ 0.017333768450637537 Nykyinen hinta: $ 0.01506 $ 0.01506 $ 0.01506 Lue lisää Coldstack (CLS) -rahakkeen hinnasta

Coldstack (CLS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Coldstack (CLS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CLS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CLS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CLS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CLS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

