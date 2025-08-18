Lisätietoja CLORE-rahakkeesta

Clore AI-logo

Clore AI – hinta (CLORE)

1CLORE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.015104
$0.015104
+1.08%1D
USD
Reaaliaikainen Clore AI (CLORE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:06:27 (UTC+8)

Clore AI (CLORE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.014521
$ 0.014521$ 0.014521
24 h:n matalin
$ 0.015349
$ 0.015349$ 0.015349
24 h:n korkein

$ 0.014521
$ 0.014521$ 0.014521

$ 0.015349
$ 0.015349$ 0.015349

$ 0.4477709866959041
$ 0.4477709866959041$ 0.4477709866959041

$ 0.002873471608704941
$ 0.002873471608704941$ 0.002873471608704941

+1.23%

+1.08%

-10.61%

-10.61%

Clore AI (CLORE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.015024. Viimeisen 24 tunnin aikana CLORE on vaihdellut alimmillaan $ 0.014521 ja korkeimmillaan $ 0.015349 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CLORE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.4477709866959041, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002873471608704941.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CLORE on muuttunut +1.23% viimeisen tunnin aikana, +1.08% 24 tunnin aikana ja -10.61% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Clore AI (CLORE) -rahakkeen markkinatiedot

No.1206

$ 8.67M
$ 8.67M$ 8.67M

$ 188.20K
$ 188.20K$ 188.20K

$ 19.53M
$ 19.53M$ 19.53M

577.35M
577.35M 577.35M

1,300,000,000
1,300,000,000 1,300,000,000

577,347,377.0415163
577,347,377.0415163 577,347,377.0415163

44.41%

CLORE

Clore AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.67M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 188.20K. CLORE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 577.35M ja sen kokonaistarjonta on 577347377.0415163. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 19.53M.

Clore AI (CLORE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Clore AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00016138+1.08%
30 päivää$ -0.004514-23.11%
60 päivää$ +0.000047+0.31%
90 päivää$ -0.008699-36.67%
Clore AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CLORE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00016138 (+1.08%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Clore AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.004514 (-23.11%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Clore AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CLORE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000047 (+0.31%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Clore AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.008699 (-36.67%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Clore AI (CLORE)?

Tarkista Clore AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Clore AI (CLORE)

Clore.ai is an innovative platform that connects individuals and businesses seeking to utilize high-performance GPUs for various tasks, such as artificial intelligence training, video rendering, and cryptocurrency mining. By providing a user-friendly marketplace, Clore.ai enables users to access powerful computing resources at competitive prices and on a flexible basis.

Clore AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Clore AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CLORE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Clore AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Clore AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Clore AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Clore AI (CLORE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Clore AI (CLORE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Clore AI-rahakkeelle.

Tarkista Clore AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Clore AI (CLORE) -rahakkeen tokenomiikka

Clore AI (CLORE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CLORE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Clore AI (CLORE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Clore AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Clore AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CLORE paikallisiin valuuttoihin

Clore AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Clore AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Clore AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Clore AI”

Paljonko Clore AI (CLORE) on arvoltaan tänään?
CLORE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.015024 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CLORE-USD-parin nykyinen hinta?
CLORE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.015024. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Clore AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CLORE markkina-arvo on $ 8.67M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CLORE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CLORE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 577.35M USD.
Mikä oli CLORE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CLORE saavutti ATH-hinnaksi 0.4477709866959041 USD.
Mikä oli CLORE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CLORE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002873471608704941 USD.
Mikä on CLORE-rahakkeen treidausvolyymi?
CLORE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 188.20K USD.
Nouseeko CLORE tänä vuonna korkeammalle?
CLORE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CLORE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:06:27 (UTC+8)

Clore AI (CLORE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

$0.015104
