tokenbot – hinta (CLANKER)

$52.06
+1.54%1D
Reaaliaikainen tokenbot (CLANKER) -hintakaavio
tokenbot (CLANKER) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 50.38
24 h:n matalin
$ 58.28
24 h:n korkein

$ 50.38
$ 58.28
$ 193.10932668810565
$ 0.003874854309073287
+1.14%

+1.54%

+1.71%

+1.71%

tokenbot (CLANKER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 52.06. Viimeisen 24 tunnin aikana CLANKER on vaihdellut alimmillaan $ 50.38 ja korkeimmillaan $ 58.28 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CLANKER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 193.10932668810565, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003874854309073287.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CLANKER on muuttunut +1.14% viimeisen tunnin aikana, +1.54% 24 tunnin aikana ja +1.71% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

tokenbot (CLANKER) -rahakkeen markkinatiedot

No.538

$ 52.06M
$ 110.99K
$ 52.06M
1.00M
1,000,000
1,000,000
100.00%

BASE

tokenbot-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 52.06M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 110.99K. CLANKER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 52.06M.

tokenbot (CLANKER) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän tokenbot-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.7896+1.54%
30 päivää$ +16.28+45.50%
60 päivää$ +26.01+99.84%
90 päivää$ +20.5+64.95%
tokenbot-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CLANKER-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.7896 (+1.54%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

tokenbot 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +16.28 (+45.50%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

tokenbot-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CLANKER-rahakkeiden hinta muuttui $ +26.01 (+99.84%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

tokenbot-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +20.5 (+64.95%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle tokenbot (CLANKER)?

Tarkista tokenbot-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on tokenbot (CLANKER)

CLANKER is a meme coin on the Base chain.

tokenbot on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja tokenbot-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CLANKER-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue tokenbot-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään tokenbot-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

tokenbot-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon tokenbot (CLANKER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko tokenbot (CLANKER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita tokenbot-rahakkeelle.

Tarkista tokenbot-rahakkeen hintaennuste nyt!

tokenbot (CLANKER) -rahakkeen tokenomiikka

tokenbot (CLANKER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CLANKER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

tokenbot (CLANKER) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa tokenbot:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa tokenbot MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CLANKER paikallisiin valuuttoihin

tokenbot-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton tokenbot toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen tokenbot-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”tokenbot”

Paljonko tokenbot (CLANKER) on arvoltaan tänään?
CLANKER-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 52.06 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CLANKER-USD-parin nykyinen hinta?
CLANKER -USD-parin nykyinen hinta on $ 52.06. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on tokenbot-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CLANKER markkina-arvo on $ 52.06M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CLANKER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CLANKER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00M USD.
Mikä oli CLANKER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CLANKER saavutti ATH-hinnaksi 193.10932668810565 USD.
Mikä oli CLANKER-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CLANKER-rahakkeen ATL-hinta oli 0.003874854309073287 USD.
Mikä on CLANKER-rahakkeen treidausvolyymi?
CLANKER-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 110.99K USD.
Nouseeko CLANKER tänä vuonna korkeammalle?
CLANKER saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CLANKER-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

