Nervos Network (CKB) -rahakkeen tiedot The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte. Virallinen verkkosivusto: http://nervos.org/ Valkoinen paperi: https://github.com/nervosnetwork/rfcs/blob/master/rfcs/0002-ckb/0002-ckb.md Block Explorer: https://explorer.nervos.org/ Osta CKB-rahaketta nyt!

Nervos Network (CKB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Nervos Network (CKB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 234.08M $ 234.08M $ 234.08M Kokonaistarjonta: $ 47.87B $ 47.87B $ 47.87B Kierrossa oleva tarjonta: $ 47.13B $ 47.13B $ 47.13B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 237.75M $ 237.75M $ 237.75M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.05398 $ 0.05398 $ 0.05398 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002083401220247072 $ 0.002083401220247072 $ 0.002083401220247072 Nykyinen hinta: $ 0.004967 $ 0.004967 $ 0.004967 Lue lisää Nervos Network (CKB) -rahakkeen hinnasta

Nervos Network (CKB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Nervos Network (CKB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CKB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CKB-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CKB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CKB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Nervos Network (CKB) -rahakkeen hintahistoria CKB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CKB-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CKB-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CKB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CKB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CKB-rahakkeen hintaennuste nyt!

