Mikä on Nervos Network (CKB)

The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.

Paljonko Nervos Network (CKB) on arvoltaan tänään? CKB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.004779 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on CKB-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.004779 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo CKB -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Nervos Network-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen CKB markkina-arvo on $ 225.13M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on CKB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? CKB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 47.11B USD . Mikä oli CKB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? CKB saavutti ATH-hinnaksi 0.04412336 USD . Mikä oli CKB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? CKB-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002083401220247072 USD . Mikä on CKB-rahakkeen treidausvolyymi? CKB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 463.48K USD .

Nervos Network (CKB) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

