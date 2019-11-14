Lisätietoja CKB-rahakkeesta

Nervos Network – hinta (CKB)

$0.00478
$0.00478$0.00478
-0.12%1D
Reaaliaikainen Nervos Network (CKB) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:06:05 (UTC+8)

Nervos Network (CKB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.004756
$ 0.004756$ 0.004756
24 h:n matalin
$ 0.005041
$ 0.005041$ 0.005041
24 h:n korkein

$ 0.004756
$ 0.004756$ 0.004756

$ 0.005041
$ 0.005041$ 0.005041

$ 0.04412336
$ 0.04412336$ 0.04412336

$ 0.002083401220247072
$ 0.002083401220247072$ 0.002083401220247072

-0.15%

-0.12%

-6.85%

-6.85%

Nervos Network (CKB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.004779. Viimeisen 24 tunnin aikana CKB on vaihdellut alimmillaan $ 0.004756 ja korkeimmillaan $ 0.005041 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CKB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04412336, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002083401220247072.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CKB on muuttunut -0.15% viimeisen tunnin aikana, -0.12% 24 tunnin aikana ja -6.85% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Nervos Network (CKB) -rahakkeen markkinatiedot

No.188

$ 225.13M
$ 225.13M$ 225.13M

$ 463.48K
$ 463.48K$ 463.48K

$ 228.66M
$ 228.66M$ 228.66M

47.11B
47.11B 47.11B

--
----

47,846,239,720.04911
47,846,239,720.04911 47,846,239,720.04911

2019-11-14 00:00:00

$ 0.01
$ 0.01$ 0.01

NONE

Nervos Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 225.13M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 463.48K. CKB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 47.11B ja sen kokonaistarjonta on 47846239720.04911. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 228.66M.

Nervos Network (CKB) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Nervos Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000574-0.12%
30 päivää$ -0.000854-15.17%
60 päivää$ +0.001671+53.76%
90 päivää$ -0.000342-6.68%
Nervos Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CKB-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000574 (-0.12%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Nervos Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000854 (-15.17%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Nervos Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CKB-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001671 (+53.76%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Nervos Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000342 (-6.68%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Nervos Network (CKB)?

Tarkista Nervos Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Nervos Network (CKB)

The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.

Nervos Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Nervos Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CKB-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Nervos Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Nervos Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Nervos Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Nervos Network (CKB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nervos Network (CKB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nervos Network-rahakkeelle.

Tarkista Nervos Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Nervos Network (CKB) -rahakkeen tokenomiikka

Nervos Network (CKB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CKB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Nervos Network (CKB) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Nervos Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Nervos Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CKB paikallisiin valuuttoihin

1 Nervos Network(CKB) - VND
125.759385
1 Nervos Network(CKB) - AUD
A$0.00740745
1 Nervos Network(CKB) - GBP
0.00353646
1 Nervos Network(CKB) - EUR
0.00410994
1 Nervos Network(CKB) - USD
$0.004779
1 Nervos Network(CKB) - MYR
RM0.02016738
1 Nervos Network(CKB) - TRY
0.19560447
1 Nervos Network(CKB) - JPY
¥0.707292
1 Nervos Network(CKB) - ARS
ARS$6.27989274
1 Nervos Network(CKB) - RUB
0.38504403
1 Nervos Network(CKB) - INR
0.41715891
1 Nervos Network(CKB) - IDR
Rp78.34424976
1 Nervos Network(CKB) - KRW
6.69327624
1 Nervos Network(CKB) - PHP
0.27326322
1 Nervos Network(CKB) - EGP
￡E.0.23168592
1 Nervos Network(CKB) - BRL
R$0.02614113
1 Nervos Network(CKB) - CAD
C$0.00664281
1 Nervos Network(CKB) - BDT
0.58122198
1 Nervos Network(CKB) - NGN
7.35230034
1 Nervos Network(CKB) - COP
$19.27012275
1 Nervos Network(CKB) - ZAR
R.0.08468388
1 Nervos Network(CKB) - UAH
0.19679922
1 Nervos Network(CKB) - VES
Bs0.654723
1 Nervos Network(CKB) - CLP
$4.63563
1 Nervos Network(CKB) - PKR
Rs1.34729568
1 Nervos Network(CKB) - KZT
2.56794786
1 Nervos Network(CKB) - THB
฿0.15593877
1 Nervos Network(CKB) - TWD
NT$0.14590287
1 Nervos Network(CKB) - AED
د.إ0.01753893
1 Nervos Network(CKB) - CHF
Fr0.0038232
1 Nervos Network(CKB) - HKD
HK$0.03732399
1 Nervos Network(CKB) - AMD
֏1.8289233
1 Nervos Network(CKB) - MAD
.د.م0.04305879
1 Nervos Network(CKB) - MXN
$0.08960625
1 Nervos Network(CKB) - SAR
ريال0.01792125
1 Nervos Network(CKB) - PLN
0.01749114
1 Nervos Network(CKB) - RON
лв0.02078865
1 Nervos Network(CKB) - SEK
kr0.04597398
1 Nervos Network(CKB) - BGN
лв0.00802872
1 Nervos Network(CKB) - HUF
Ft1.63217187
1 Nervos Network(CKB) - CZK
0.10117143
1 Nervos Network(CKB) - KWD
د.ك0.001457595
1 Nervos Network(CKB) - ILS
0.01629639
1 Nervos Network(CKB) - AOA
Kz4.38038361
1 Nervos Network(CKB) - BHD
.د.ب0.001801683
1 Nervos Network(CKB) - BMD
$0.004779
1 Nervos Network(CKB) - DKK
kr0.03072897
1 Nervos Network(CKB) - HNL
L0.12563991
1 Nervos Network(CKB) - MUR
0.21854367
1 Nervos Network(CKB) - NAD
$0.08468388
1 Nervos Network(CKB) - NOK
kr0.04860243
1 Nervos Network(CKB) - NZD
$0.00817209
1 Nervos Network(CKB) - PAB
B/.0.004779
1 Nervos Network(CKB) - PGK
K0.01978506
1 Nervos Network(CKB) - QAR
ر.ق0.01739556
1 Nervos Network(CKB) - RSD
дин.0.48244005

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Nervos Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Nervos Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Nervos Network”

Paljonko Nervos Network (CKB) on arvoltaan tänään?
CKB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.004779 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CKB-USD-parin nykyinen hinta?
CKB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.004779. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Nervos Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CKB markkina-arvo on $ 225.13M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CKB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CKB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 47.11B USD.
Mikä oli CKB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CKB saavutti ATH-hinnaksi 0.04412336 USD.
Mikä oli CKB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CKB-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002083401220247072 USD.
Mikä on CKB-rahakkeen treidausvolyymi?
CKB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 463.48K USD.
Nouseeko CKB tänä vuonna korkeammalle?
CKB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CKB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:06:05 (UTC+8)

Nervos Network (CKB) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 CKB = 0.004779 USD

