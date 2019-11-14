Nervos Network (CKB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.004779. Viimeisen 24 tunnin aikana CKB on vaihdellut alimmillaan $ 0.004756 ja korkeimmillaan $ 0.005041 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CKB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04412336, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002083401220247072.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CKB on muuttunut -0.15% viimeisen tunnin aikana, -0.12% 24 tunnin aikana ja -6.85% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Nervos Network (CKB) -rahakkeen markkinatiedot
No.188
$ 225.13M
$ 463.48K
$ 228.66M
47.11B
--
47,846,239,720.04911
2019-11-14 00:00:00
$ 0.01
NONE
Nervos Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 225.13M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 463.48K. CKB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 47.11B ja sen kokonaistarjonta on 47846239720.04911. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 228.66M.
Nervos Network (CKB) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Nervos Network-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00000574
-0.12%
30 päivää
$ -0.000854
-15.17%
60 päivää
$ +0.001671
+53.76%
90 päivää
$ -0.000342
-6.68%
Nervos Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään CKB-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000574 (-0.12%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Nervos Network 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000854 (-15.17%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Nervos Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CKB-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001671 (+53.76%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Nervos Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000342 (-6.68%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Nervos Network (CKB)?
The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today.
The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.
Nervos Network-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Nervos Network (CKB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nervos Network (CKB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nervos Network-rahakkeelle.
Nervos Network (CKB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CKB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Nervos Network (CKB) -ostamisen perusteet
