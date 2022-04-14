CHR (CHR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu CHR (CHR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

CHR (CHR) -rahakkeen tiedot Chromia is a data centric Layer 1 platform that can support parallel executions by scaling horizontally, and high performance gaming or AI applications. The deposits are in erc20 and FT4. FT4: https://explorer.chromia.com/mainnet ERC20: https://etherscan.io/token/0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2 Virallinen verkkosivusto: https://chromia.com/ Valkoinen paperi: https://chromia.com/documents/Chromia-_-Platform-white-paper2019.pdf Block Explorer: https://explorer.chromia.com/Mainnet Osta CHR-rahaketta nyt!

CHR (CHR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu CHR (CHR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 85.74M $ 85.74M $ 85.74M Kokonaistarjonta: $ 845.83M $ 845.83M $ 845.83M Kierrossa oleva tarjonta: $ 845.83M $ 845.83M $ 845.83M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 99.15M $ 99.15M $ 99.15M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.3532 $ 0.3532 $ 0.3532 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00852539841207 $ 0.00852539841207 $ 0.00852539841207 Nykyinen hinta: $ 0.10137 $ 0.10137 $ 0.10137 Lue lisää CHR (CHR) -rahakkeen hinnasta

CHR (CHR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset CHR (CHR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CHR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CHR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CHR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CHR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CHR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään CHR (CHR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CHR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CHR-rahakkeita MEXCistä nyt!

CHR (CHR) -rahakkeen hintahistoria CHR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CHR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CHR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CHR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CHR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CHR-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!