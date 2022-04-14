Chimpzee (CHMPZ) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Chimpzee (CHMPZ) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Chimpzee (CHMPZ) -rahakkeen tiedot Chimpzee is the first Web3 project that provides three ways for people to earn passive income while simultaneously saving animals and fighting climate change. The new Chimpzee green initiative significantly emphasizes protecting Earth’s natural environment. It seeks to increase public awareness and revolutionize the way people contribute to charitable organizations that help endangered species and fight climate change. Virallinen verkkosivusto: https://www.chimpzee.io Valkoinen paperi: https://chimpzee.io/assets/chimpzeeWhitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x1161aB556bAA457994b1D6A6cCa3A7a6891009FD Osta CHMPZ-rahaketta nyt!

Chimpzee (CHMPZ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Chimpzee (CHMPZ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 841.40K $ 841.40K $ 841.40K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000572 $ 0.000572 $ 0.000572 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000004381595420614 $ 0.000004381595420614 $ 0.000004381595420614 Nykyinen hinta: $ 0.00004207 $ 0.00004207 $ 0.00004207 Lue lisää Chimpzee (CHMPZ) -rahakkeen hinnasta

Chimpzee (CHMPZ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Chimpzee (CHMPZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CHMPZ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CHMPZ-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CHMPZ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CHMPZ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CHMPZ-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Chimpzee (CHMPZ) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CHMPZ-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CHMPZ-rahakkeita MEXCistä nyt!

Chimpzee (CHMPZ) -rahakkeen hintahistoria CHMPZ -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CHMPZ-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CHMPZ-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CHMPZ-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CHMPZ-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CHMPZ-rahakkeen hintaennuste nyt!

