Centrality (CENNZ) -rahakkeen tiedot Centrality is a tech ventures ecosystem.Centrality works with smart entrepreneurs and ventures who are trying to disrupt traditional value chains and concepts.Centrality support these projects through every stage of the start-up lifecycle and create commercial connections with other DApps in the ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://cennz.net/ Valkoinen paperi: https://centrality.ai/wp-content/uploads/2018/11/Centrality_Whitepaper_06112018.pdf Block Explorer: https://uncoverexplorer.com/asset/CENNZ Osta CENNZ-rahaketta nyt!

Centrality (CENNZ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Centrality (CENNZ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M Kokonaistarjonta: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.45299 $ 0.45299 $ 0.45299 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001289077486695642 $ 0.001289077486695642 $ 0.001289077486695642 Nykyinen hinta: $ 0.001548 $ 0.001548 $ 0.001548 Lue lisää Centrality (CENNZ) -rahakkeen hinnasta

Centrality (CENNZ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Centrality (CENNZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CENNZ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CENNZ-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CENNZ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CENNZ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Centrality (CENNZ) -rahakkeen hintahistoria CENNZ -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CENNZ-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CENNZ-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CENNZ-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CENNZ-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CENNZ-rahakkeen hintaennuste nyt!

