CENNZ

Centrality is a tech ventures ecosystem.Centrality works with smart entrepreneurs and ventures who are trying to disrupt traditional value chains and concepts.Centrality support these projects through every stage of the start-up lifecycle and create commercial connections with other DApps in the ecosystem.

NimiCENNZ

SijoitusNo.1813

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta1,200,000,000

Enimmäistarjonta0

Kokonaistarjonta1,200,000,000

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä2018-03-01 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen0.12 USDT

Kaikkien aikojen korkein hinta0.541558027267456,2018-04-25

Alin hinta0.001289077486695642,2025-08-10

Julkinen lohkoketjuCENNZ

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

Loading...