CEEK (CEEK) -rahakkeen tiedot Virtual Concerts, Live Music, Live Sports, 360VR Streaming Platform on Blockchain. Connect with stars, go behind the scenes, 4dHeadphones livestreaming & VR Virallinen verkkosivusto: https://www.ceek.io/ Valkoinen paperi: https://www.dropbox.com/s/ddvk4kkctjfwzl7/CEEK_Virtual%20Reality%20TGE%20White%20Paper_V4.pdf?dl=0 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb056c38f6b7dc4064367403e26424cd2c60655e1 Osta CEEK-rahaketta nyt!

CEEK (CEEK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu CEEK (CEEK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 8.29M $ 8.29M $ 8.29M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 805.72M $ 805.72M $ 805.72M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 10.28M $ 10.28M $ 10.28M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000948043686336 $ 0.000948043686336 $ 0.000948043686336 Nykyinen hinta: $ 0.010283 $ 0.010283 $ 0.010283 Lue lisää CEEK (CEEK) -rahakkeen hinnasta

CEEK (CEEK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset CEEK (CEEK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CEEK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CEEK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CEEK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CEEK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CEEK-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään CEEK (CEEK) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CEEK-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CEEK-rahakkeita MEXCistä nyt!

CEEK (CEEK) -rahakkeen hintahistoria CEEK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CEEK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CEEK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CEEK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CEEK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CEEK-rahakkeen hintaennuste nyt!

