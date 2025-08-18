Lisätietoja CAU-rahakkeesta

Canxium-logo

Canxium – hinta (CAU)

1CAU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Canxium (CAU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:20:03 (UTC+8)

Canxium (CAU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Canxium (CAU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.491. Viimeisen 24 tunnin aikana CAU on vaihdellut alimmillaan $ 0.435 ja korkeimmillaan $ 0.539 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CAU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 21.283697721673946, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.28122763045164456.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CAU on muuttunut +0.40% viimeisen tunnin aikana, -0.20% 24 tunnin aikana ja +61.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Canxium (CAU) -rahakkeen markkinatiedot

CAU

Canxium-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 604.90K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 97.47K. CAU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.23M ja sen kokonaistarjonta on 1413066.80312162. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 693.82K.

Canxium (CAU) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Canxium-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00098-0.20%
30 päivää$ +0.16+48.33%
60 päivää$ +0.184+59.93%
90 päivää$ +0.088+21.83%
Canxium-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CAU-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00098 (-0.20%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Canxium 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.16 (+48.33%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Canxium-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CAU-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.184 (+59.93%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Canxium-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.088 (+21.83%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Canxium (CAU)?

Tarkista Canxium-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Canxium (CAU)

Canxium is a groundbreaking blockchain platform that introduces a unique economic model that revolves around supply and demand dynamics. A key feature distinguishing Canxium from others is its innovative concept of offline mining. There is no limit set for the maximum supply of $CAU. It adopts a demand-driven approach, where the coins are mined on market demand.

Canxium on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Canxium-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CAU-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Canxium-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Canxium-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Canxium-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Canxium (CAU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Canxium (CAU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Canxium-rahakkeelle.

Tarkista Canxium-rahakkeen hintaennuste nyt!

Canxium (CAU) -rahakkeen tokenomiikka

Canxium (CAU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CAU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Canxium (CAU) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Canxium:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Canxium MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CAU paikallisiin valuuttoihin

Canxium-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Canxium toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Canxium-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Canxium”

Paljonko Canxium (CAU) on arvoltaan tänään?
CAU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.491 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CAU-USD-parin nykyinen hinta?
CAU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.491. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Canxium-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CAU markkina-arvo on $ 604.90K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CAU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CAU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.23M USD.
Mikä oli CAU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CAU saavutti ATH-hinnaksi 21.283697721673946 USD.
Mikä oli CAU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CAU-rahakkeen ATL-hinta oli 0.28122763045164456 USD.
Mikä on CAU-rahakkeen treidausvolyymi?
CAU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 97.47K USD.
Nouseeko CAU tänä vuonna korkeammalle?
CAU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CAU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:20:03 (UTC+8)

Canxium (CAU) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

