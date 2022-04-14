Canxium (CAU) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Canxium (CAU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Canxium (CAU) -rahakkeen tiedot Canxium is a groundbreaking blockchain platform that introduces a unique economic model that revolves around supply and demand dynamics. A key feature distinguishing Canxium from others is its innovative concept of offline mining. There is no limit set for the maximum supply of $CAU. It adopts a demand-driven approach, where the coins are mined on market demand. Virallinen verkkosivusto: https://canxium.org/ Valkoinen paperi: https://canxium.org/whitepaper/abstract Block Explorer: https://scan.canxium.org Osta CAU-rahaketta nyt!

Canxium (CAU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Canxium (CAU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 606.13K Kokonaistarjonta: $ 1.41M Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.23M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 695.23K Kaikkien aikojen korkein: $ 22 Kaikkien aikojen alin: $ 0.28122763045164456 Nykyinen hinta: $ 0.492

Canxium (CAU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Canxium (CAU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CAU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CAU-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CAU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CAU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Canxium (CAU) -rahakkeen hintahistoria CAU -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

