Lisätietoja USDUC-rahakkeesta

USDUC-rahakkeen hintatiedot

USDUC-rahakkeen valkoinen paperi

USDUC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

USDUC-rahakkeen tokenomiikka

USDUC-rahakkeen hintaennuste

USDUC-rahakkeen historia

USDUC-osto-opas

USDUC/fiat-valuuttamuunnin

USDUC-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

unstable coin-logo

unstable coin – hinta (USDUC)

1USDUC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02293
$0.02293$0.02293
+7.65%1D
USD
Reaaliaikainen unstable coin (USDUC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:45:12 (UTC+8)

unstable coin (USDUC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0201
$ 0.0201$ 0.0201
24 h:n matalin
$ 0.02604
$ 0.02604$ 0.02604
24 h:n korkein

$ 0.0201
$ 0.0201$ 0.0201

$ 0.02604
$ 0.02604$ 0.02604

$ 0.0380443767234107
$ 0.0380443767234107$ 0.0380443767234107

$ 0.006840683165320168
$ 0.006840683165320168$ 0.006840683165320168

+2.22%

+7.65%

-13.87%

-13.87%

unstable coin (USDUC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02293. Viimeisen 24 tunnin aikana USDUC on vaihdellut alimmillaan $ 0.0201 ja korkeimmillaan $ 0.02604 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USDUC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0380443767234107, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.006840683165320168.

Lyhyen aikavälin tuloksissa USDUC on muuttunut +2.22% viimeisen tunnin aikana, +7.65% 24 tunnin aikana ja -13.87% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

unstable coin (USDUC) -rahakkeen markkinatiedot

No.820

$ 22.93M
$ 22.93M$ 22.93M

$ 107.81K
$ 107.81K$ 107.81K

$ 22.93M
$ 22.93M$ 22.93M

999.92M
999.92M 999.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,917,220.333603
999,917,220.333603 999,917,220.333603

99.99%

SOL

unstable coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 22.93M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 107.81K. USDUC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.92M ja sen kokonaistarjonta on 999917220.333603. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 22.93M.

unstable coin (USDUC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän unstable coin-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0016295+7.65%
30 päivää$ +0.00793+52.86%
60 päivää$ +0.00793+52.86%
90 päivää$ +0.00793+52.86%
unstable coin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään USDUC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0016295 (+7.65%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

unstable coin 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00793 (+52.86%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

unstable coin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, USDUC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00793 (+52.86%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

unstable coin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00793 (+52.86%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle unstable coin (USDUC)?

Tarkista unstable coin-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on unstable coin (USDUC)

$USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies.

unstable coin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja unstable coin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista USDUC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue unstable coin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään unstable coin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

unstable coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon unstable coin (USDUC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko unstable coin (USDUC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita unstable coin-rahakkeelle.

Tarkista unstable coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

unstable coin (USDUC) -rahakkeen tokenomiikka

unstable coin (USDUC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USDUC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

unstable coin (USDUC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa unstable coin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa unstable coin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

USDUC paikallisiin valuuttoihin

1 unstable coin(USDUC) - VND
603.40295
1 unstable coin(USDUC) - AUD
A$0.0355415
1 unstable coin(USDUC) - GBP
0.0169682
1 unstable coin(USDUC) - EUR
0.0197198
1 unstable coin(USDUC) - USD
$0.02293
1 unstable coin(USDUC) - MYR
RM0.0967646
1 unstable coin(USDUC) - TRY
0.9385249
1 unstable coin(USDUC) - JPY
¥3.39364
1 unstable coin(USDUC) - ARS
ARS$30.1313958
1 unstable coin(USDUC) - RUB
1.8474701
1 unstable coin(USDUC) - INR
2.0015597
1 unstable coin(USDUC) - IDR
Rp375.9015792
1 unstable coin(USDUC) - KRW
32.1148408
1 unstable coin(USDUC) - PHP
1.3111374
1 unstable coin(USDUC) - EGP
￡E.1.1116464
1 unstable coin(USDUC) - BRL
R$0.1254271
1 unstable coin(USDUC) - CAD
C$0.0318727
1 unstable coin(USDUC) - BDT
2.7887466
1 unstable coin(USDUC) - NGN
35.2768878
1 unstable coin(USDUC) - COP
$92.4594925
1 unstable coin(USDUC) - ZAR
R.0.4063196
1 unstable coin(USDUC) - UAH
0.9442574
1 unstable coin(USDUC) - VES
Bs3.14141
1 unstable coin(USDUC) - CLP
$22.2421
1 unstable coin(USDUC) - PKR
Rs6.4644256
1 unstable coin(USDUC) - KZT
12.3212062
1 unstable coin(USDUC) - THB
฿0.7491231
1 unstable coin(USDUC) - TWD
NT$0.6998236
1 unstable coin(USDUC) - AED
د.إ0.0841531
1 unstable coin(USDUC) - CHF
Fr0.018344
1 unstable coin(USDUC) - HKD
HK$0.1790833
1 unstable coin(USDUC) - AMD
֏8.775311
1 unstable coin(USDUC) - MAD
.د.م0.2065993
1 unstable coin(USDUC) - MXN
$0.4299375
1 unstable coin(USDUC) - SAR
ريال0.0859875
1 unstable coin(USDUC) - PLN
0.0839238
1 unstable coin(USDUC) - RON
лв0.0997455
1 unstable coin(USDUC) - SEK
kr0.2205866
1 unstable coin(USDUC) - BGN
лв0.0385224
1 unstable coin(USDUC) - HUF
Ft7.8312829
1 unstable coin(USDUC) - CZK
0.4854281
1 unstable coin(USDUC) - KWD
د.ك0.00699365
1 unstable coin(USDUC) - ILS
0.0781913
1 unstable coin(USDUC) - AOA
Kz21.0174087
1 unstable coin(USDUC) - BHD
.د.ب0.00862168
1 unstable coin(USDUC) - BMD
$0.02293
1 unstable coin(USDUC) - DKK
kr0.1474399
1 unstable coin(USDUC) - HNL
L0.6028297
1 unstable coin(USDUC) - MUR
1.0485889
1 unstable coin(USDUC) - NAD
$0.4063196
1 unstable coin(USDUC) - NOK
kr0.2331981
1 unstable coin(USDUC) - NZD
$0.0392103
1 unstable coin(USDUC) - PAB
B/.0.02293
1 unstable coin(USDUC) - PGK
K0.0949302
1 unstable coin(USDUC) - QAR
ر.ق0.0834652
1 unstable coin(USDUC) - RSD
дин.2.3147835

unstable coin-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton unstable coin toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen unstable coin-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”unstable coin”

Paljonko unstable coin (USDUC) on arvoltaan tänään?
USDUC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02293 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on USDUC-USD-parin nykyinen hinta?
USDUC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02293. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on unstable coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen USDUC markkina-arvo on $ 22.93M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on USDUC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
USDUC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.92M USD.
Mikä oli USDUC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
USDUC saavutti ATH-hinnaksi 0.0380443767234107 USD.
Mikä oli USDUC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
USDUC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.006840683165320168 USD.
Mikä on USDUC-rahakkeen treidausvolyymi?
USDUC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 107.81K USD.
Nouseeko USDUC tänä vuonna korkeammalle?
USDUC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso USDUC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:45:12 (UTC+8)

unstable coin (USDUC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

USDUC-USD-laskin

Summa

USDUC
USDUC
USD
USD

1 USDUC = 0.02293 USD

Treidaa USDUC-rahaketta

USDUCUSDT
$0.02293
$0.02293$0.02293
+7.60%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu