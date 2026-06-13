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Reaaliaikainen Block Sec Arena-hinta on tänään 0.00342 EUR. BSA-rahakkeiden markkina-arvo on -- EUR. Seuraa reaaliaikaisia BSA/EUR-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta kohteessa Suomi.Reaaliaikainen Block Sec Arena-hinta on tänään 0.00342 EUR. BSA-rahakkeiden markkina-arvo on -- EUR. Seuraa reaaliaikaisia BSA/EUR-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta kohteessa Suomi.

Lisätietoja BSA-rahakkeesta

BSA-rahakkeen hintatiedot

Mikä on BSA

BSA-rahakkeen valkoinen paperi

BSA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BSA-rahakkeen tokenomiikka

BSA-rahakkeen hintaennuste

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Block Sec Arena – hinta (BSA)

1BSA - EUR-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

€0.0029326
€0.0029326€0.0029326
+10.35%1D
EUR
Reaaliaikainen Block Sec Arena (BSA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2026-06-13 05:44:10 (UTC+8)

Block Sec Arena-hinta tänään

Reaaliaikainen Block Sec Arena (BSA) -hinta on tänään € 0.00342, ja se on muuttunut 10.35 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen BSA-EUR-muuntokurssi on € 0.00342 per BSA.

Block Sec Arena on tällä hetkellä sijalla #- markkina-arvon perusteella, joka on --, ja sen kierrossa oleva tarjonta on -- BSA. Viimeisen 24 tunnin aikana BSA-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä € 0.00281 (alin) ja € 0.00482 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli --, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli --.

Lyhyen aikavälin kehityksessä, BSA liikkui +11.40% viimeisen tunnin aikana ja -67.80% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli € 361.23K.

Block Sec Arena (BSA) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

€ 361.23K
€ 361.23K€ 361.23K

€ 342.00K
€ 342.00K€ 342.00K

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

Block Sec Arena-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on € 361.23K. BSA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on € 342.00K.

Block Sec Arena-rahakkeiden hintahistoria EUR

24 tunnin hintavaihteluväli:
€ 0.00281
€ 0.00281€ 0.00281
24 h:n matalin
€ 0.00482
€ 0.00482€ 0.00482
24 h:n korkein

€ 0.00281
€ 0.00281€ 0.00281

€ 0.00482
€ 0.00482€ 0.00482

--
----

--
----

+11.40%

+10.35%

-67.80%

-67.80%

Block Sec Arena (BSA) -rahakkeen hintahistoria EUR

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Block Sec Arena-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (EUR)Muuta (%)
Tänään€ +0.0002751+10.35%
30 päivää€ -2.48398-99.87%
60 päivää€ -0.19658-98.29%
90 päivää€ -0.19658-98.29%
Block Sec Arena-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BSA-rahakkeiden hinta muuttui € +0.0002751 (+10.35%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Block Sec Arena 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut € -2.48398 (-99.87%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Block Sec Arena-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BSA-rahakkeiden hinta muuttui € -0.19658 (-98.29%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Block Sec Arena-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui € -0.19658 (-98.29%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Block Sec Arena (BSA)?

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Block Sec Arena-hintaennuste

Block Sec Arena (BSA) -hintaennuste vuodelle 2030 (4 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti BSA-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on € -- ja kasvuvauhti 0.00%.
Block Sec Arena (BSA) -hintaennuste vuodelle 2040 (14 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Block Sec Arena-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan € --.

MEXC-työkalut
Reaaliaikaisia skenaarioennusteita ja henkilökohtaisempia analyyseja varten käyttäjät voivat hyödyntää MEXCin hintaennustetyökalua ja tekoälypohjaisia markkinatietoja.
Vastuuvapauslauseke: Nämä skenaariot ovat havainnollistavia ja opetuksellisia, sillä kryptovaluutat ovat volatiileja – tee oma tutkimuksesi (DYOR) ennen päätösten tekemistä.
Haluatko tietää, minkä arvoinen Block Sec Arena tulee olemaan vuosina 2026–2027? Vieraile Hintaennuste-sivullamme nähdäksesi BSA-hintaennusteet vuosille 2026–2027 valitsemalla Block Sec Arena-hintaennuste.

How to buy & Invest Block Sec Arena-rahakkeita – Suomi

Oletko valmis aloittamaan Block Sec Arena-rahakkeella? BSA-rahakkeen ostaminen on nopeaa ja aloittelijaystävällistä MEXCissä. Voit aloittaa treidauksen heti, kun olet tehnyt ensimmäisen ostoksesi. Lisätietoja saat tutustumalla oppaaseemme: Kuinka ostaa Block Sec Arena. Alla on nopea viiden vaiheen yleiskatsaus, joka auttaa sinua aloittamaan Block Sec Arena (BSA) -rahakkeen ostamisen.

Vaihe 1

Rekisteröi itsellesi tili ja suorita KYC

Rekisteröi ensin itsellesi tili ja suorita KYC MEXCissä. Voit tehdä sen MEXCin virallisella verkkosivustolla tai MEXC-sovelluksessa käyttämällä puhelinnumeroasi tai sähköpostiosoitettasi.
Vaihe 2

Lisää USDT:tä, USDC:tä tai USDE:tä lompakkoosi

USDT, USDC ja USDE helpottavat treidausta MEXCissä. Voit ostaa USDT:tä, USDC:tä ja USDE:tä pankkisiirrolla, OTC:llä tai P2P-treidauksen avulla.
Vaihe 3

Siirry Spot-treidaussivulle

Napsauta MEXCin verkkosivustolla kohtaa Spot, joka löytyy yläpalkista, ja etsi haluamasi rahakkeet.
Vaihe 4

Valitse rahakkeesi

Saatavilla on yli -- rahaketta, joten voit helposti ostaa bitcoinia, ethereumia ja muita trendaavia rahakkeita.
Vaihe 5

Suorita ostoksesi loppuun

Anna rahakkeiden summa tai vastaava määrä paikallisessa valuutassasi. Napsauta Osta, ja Block Sec Arena hyvitetään välittömästi lompakkoosi.
Block Sec Arena (BSA) -osto-opas

Mitä voit tehdä Block Sec Arena-rahakkeilla

Block Sec Arena-omistukset tarjoavat sinulle enemmän mahdollisuuksia pelkän ostamisen ja hallussapidon lisäksi. Voit treidata BTC-rahakkeita sadoilla markkinoilla, ansaita passiivisia palkkioita joustavien steikkaus- ja säästötuotteiden avulla tai hyödyntää ammattimaisia treidaustyökaluja varojesi kasvattamiseksi. Olitpa sitten aloittelija tai kokenut ammattisijoittaja, MEXC auttaa sinua maksimoimaan kryptomahdollisuutesi. Alla on neljä parasta tapaa, joilla saat kaiken irti Bitcoin-rahakkeistasi

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Mikä on Block Sec Arena (BSA)

BSA (Block Sec Arena) is a Web3-native security infrastructure that combines education, real-world practice, professional auditing services, and an incentive layer to strengthen the overall security of the Web3 ecosystem.

Block Sec Arena-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Block Sec Arena toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Block Sec Arena-verkkosivusto
Block Explorer

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Sivu viimeksi päivitetty: 2026-06-13 05:44:10 (UTC+8)

Block Sec Arena (BSA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
02-11 14:20:00Alan päivitykset
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Ketjunsisäiset tiedot
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Alan päivitykset
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Alan päivitykset
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Alan päivitykset
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Alan päivitykset
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Tutustu tarkemmin Block Sec Arena-rahakkeisiin

BSA USDT (futuuritreidaus)

Avaa BSA-rahakkeiden pitkä tai lyhyt positio vivulla. Tutustu BSA USDT -futuurien treidaukseen MEXCissä ja hyödynnä markkinoiden vaihtelut.

Treidaa Block Sec Arena (BSA) -markkinoilla MEXCissä

Tutustu spot- ja futuurimarkkinoihin, tarkista Block Sec Arena-rahakkeiden reaaliaikaiset hinnat ja volyymi ja treidaa suoraan.

Parit
Hinta
24 h muutos
24 h volyymi
BSA/USDT
€0.00301
€0.00301€0.00301
0.00%
0.00% (USDT)

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Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

BSA-EUR-laskin

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BSA
BSA
EUR
EUR

1 BSA = 0.0029412 EUR