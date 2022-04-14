Butthole Coin (BUTTHOLE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Butthole Coin (BUTTHOLE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Butthole Coin (BUTTHOLE) -rahakkeen tiedot

This is a viral memecoin issued on Pumpfun, designed to express humor.

Virallinen verkkosivusto:
https://buttholecoin.dev/
Valkoinen paperi:
https://buttholecoin.dev/white-paper
Block Explorer:
https://solscan.io/token/CboMcTUYUcy9E6B3yGdFn6aEsGUnYV6yWeoeukw6pump

Butthole Coin (BUTTHOLE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Butthole Coin (BUTTHOLE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 4.68M
$ 4.68M
Kokonaistarjonta:
$ 999.98M
$ 999.98M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.98M
$ 999.98M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 4.68M
$ 4.68M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.135
$ 0.135
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000045316363328446
$ 0.000045316363328446
Nykyinen hinta:
$ 0.004678
$ 0.004678

Butthole Coin (BUTTHOLE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Butthole Coin (BUTTHOLE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BUTTHOLE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BUTTHOLE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BUTTHOLE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BUTTHOLE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BUTTHOLE-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Butthole Coin (BUTTHOLE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BUTTHOLE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Butthole Coin (BUTTHOLE) -rahakkeen hintahistoria

BUTTHOLE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

BUTTHOLE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BUTTHOLE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BUTTHOLE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.