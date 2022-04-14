Butthole Coin (BUTTHOLE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Butthole Coin (BUTTHOLE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Butthole Coin (BUTTHOLE) -rahakkeen tiedot This is a viral memecoin issued on Pumpfun, designed to express humor. Virallinen verkkosivusto: https://buttholecoin.dev/ Valkoinen paperi: https://buttholecoin.dev/white-paper Block Explorer: https://solscan.io/token/CboMcTUYUcy9E6B3yGdFn6aEsGUnYV6yWeoeukw6pump Osta BUTTHOLE-rahaketta nyt!

Butthole Coin (BUTTHOLE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Butthole Coin (BUTTHOLE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.68M $ 4.68M $ 4.68M Kokonaistarjonta: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Kierrossa oleva tarjonta: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.68M $ 4.68M $ 4.68M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.135 $ 0.135 $ 0.135 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000045316363328446 $ 0.000045316363328446 $ 0.000045316363328446 Nykyinen hinta: $ 0.004678 $ 0.004678 $ 0.004678 Lue lisää Butthole Coin (BUTTHOLE) -rahakkeen hinnasta

Butthole Coin (BUTTHOLE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Butthole Coin (BUTTHOLE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BUTTHOLE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BUTTHOLE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BUTTHOLE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BUTTHOLE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BUTTHOLE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Butthole Coin (BUTTHOLE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BUTTHOLE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BUTTHOLE-rahakkeita MEXCistä nyt!

Butthole Coin (BUTTHOLE) -rahakkeen hintahistoria BUTTHOLE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BUTTHOLE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BUTTHOLE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BUTTHOLE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BUTTHOLE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BUTTHOLE-rahakkeen hintaennuste nyt!

