BitTorrent (BTT) -rahakkeen tiedot Many internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage. Virallinen verkkosivusto: https://bt.io/ Valkoinen paperi: https://www.bittorrent.com/btt/btt-docs/BitTorrent_(BTT)_White_Paper_v0.8.7_Feb_2019.pdf Block Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TAFjULxiVgT4qWk6UZwjqwZXTSaGaqnVp4 Osta BTT-rahaketta nyt!

BitTorrent (BTT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BitTorrent (BTT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 678.80M $ 678.80M $ 678.80M Kokonaistarjonta: $ 990.00T $ 990.00T $ 990.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 986.06T $ 986.06T $ 986.06T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 681.52M $ 681.52M $ 681.52M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0136306 $ 0.0136306 $ 0.0136306 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000365670530465 $ 0.000000365670530465 $ 0.000000365670530465 Nykyinen hinta: $ 0.0000006884 $ 0.0000006884 $ 0.0000006884 Lue lisää BitTorrent (BTT) -rahakkeen hinnasta

BitTorrent (BTT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BitTorrent (BTT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BTT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BTT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BTT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BTT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

BitTorrent (BTT) -rahakkeen hintahistoria BTT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BTT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BTT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BTT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BTT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BTT-rahakkeen hintaennuste nyt!

