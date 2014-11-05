BitShares (BTS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BitShares (BTS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BitShares (BTS) -rahakkeen tiedot The BitShares blockchain is an industrial-grade decentralized platform. Virallinen verkkosivusto: https://bitshares.github.io Valkoinen paperi: https://bitshares.github.io/docs/#/whitepaper Block Explorer: https://bitshares.network Osta BTS-rahaketta nyt!

BitShares (BTS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BitShares (BTS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.79M $ 3.79M $ 3.79M Kokonaistarjonta: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.56M $ 4.56M $ 4.56M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.17389 $ 0.17389 $ 0.17389 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000857770484221039 $ 0.000857770484221039 $ 0.000857770484221039 Nykyinen hinta: $ 0.0012669 $ 0.0012669 $ 0.0012669 Lue lisää BitShares (BTS) -rahakkeen hinnasta

BitShares (BTS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BitShares (BTS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BTS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BTS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BTS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BTS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BTS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BitShares (BTS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BTS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BTS-rahakkeita MEXCistä nyt!

BitShares (BTS) -rahakkeen hintahistoria BTS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BTS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BTS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BTS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BTS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BTS-rahakkeen hintaennuste nyt!

