Mikä on BitShares (BTS)

The BitShares blockchain is an industrial-grade decentralized platform.

BitShares on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja BitShares-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista BTS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue BitShares-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään BitShares-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

BitShares-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BitShares (BTS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BitShares (BTS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BitShares-rahakkeelle.

Tarkista BitShares-rahakkeen hintaennuste nyt!

BitShares (BTS) -rahakkeen tokenomiikka

BitShares (BTS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BTS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

BitShares (BTS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa BitShares:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa BitShares MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BTS paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

BitShares-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton BitShares toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BitShares” Paljonko BitShares (BTS) on arvoltaan tänään? BTS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0012485 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on BTS-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.0012485 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo BTS -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on BitShares-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen BTS markkina-arvo on $ 3.74M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on BTS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? BTS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.00B USD . Mikä oli BTS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? BTS saavutti ATH-hinnaksi 0.916782021522522 USD . Mikä oli BTS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? BTS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000857770484221039 USD . Mikä on BTS-rahakkeen treidausvolyymi? BTS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 85.08K USD . Nouseeko BTS tänä vuonna korkeammalle? BTS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BTS-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

BitShares (BTS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä? Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.