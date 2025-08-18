Bitcoin Bam (BTCBAM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.04741. Viimeisen 24 tunnin aikana BTCBAM on vaihdellut alimmillaan $ 0.04727 ja korkeimmillaan $ 0.04759 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BTCBAM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 20.04816313976678, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.020059523206536256.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BTCBAM on muuttunut -0.03% viimeisen tunnin aikana, -0.02% 24 tunnin aikana ja -3.01% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Bitcoin Bam (BTCBAM) -rahakkeen markkinatiedot
Bitcoin Bam-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 487.22K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 52.21K. BTCBAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.28M ja sen kokonaistarjonta on 21000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 995.61K.
Bitcoin Bam (BTCBAM) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Bitcoin Bam-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0000095
-0.02%
30 päivää
$ -0.01428
-23.15%
60 päivää
$ +0.00613
+14.84%
90 päivää
$ +0.00741
+18.52%
Bitcoin Bam-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään BTCBAM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000095 (-0.02%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Bitcoin Bam 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.01428 (-23.15%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Bitcoin Bam-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BTCBAM-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00613 (+14.84%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Bitcoin Bam-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00741 (+18.52%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers.
The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain.
Bitcoin Bam (BTCBAM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BTCBAM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
