Bitcoin Bam-logo

Bitcoin Bam – hinta (BTCBAM)

1BTCBAM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.04741
$0.04741$0.04741
-0.02%1D
USD
Reaaliaikainen Bitcoin Bam (BTCBAM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:15:44 (UTC+8)

Bitcoin Bam (BTCBAM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.04727
$ 0.04727$ 0.04727
24 h:n matalin
$ 0.04759
$ 0.04759$ 0.04759
24 h:n korkein

$ 0.04727
$ 0.04727$ 0.04727

$ 0.04759
$ 0.04759$ 0.04759

$ 20.04816313976678
$ 20.04816313976678$ 20.04816313976678

$ 0.020059523206536256
$ 0.020059523206536256$ 0.020059523206536256

-0.03%

-0.02%

-3.01%

-3.01%

Bitcoin Bam (BTCBAM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.04741. Viimeisen 24 tunnin aikana BTCBAM on vaihdellut alimmillaan $ 0.04727 ja korkeimmillaan $ 0.04759 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BTCBAM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 20.04816313976678, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.020059523206536256.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BTCBAM on muuttunut -0.03% viimeisen tunnin aikana, -0.02% 24 tunnin aikana ja -3.01% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bitcoin Bam (BTCBAM) -rahakkeen markkinatiedot

No.2406

$ 487.22K
$ 487.22K$ 487.22K

$ 52.21K
$ 52.21K$ 52.21K

$ 995.61K
$ 995.61K$ 995.61K

10.28M
10.28M 10.28M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

48.93%

BSC

Bitcoin Bam-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 487.22K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 52.21K. BTCBAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.28M ja sen kokonaistarjonta on 21000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 995.61K.

Bitcoin Bam (BTCBAM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Bitcoin Bam-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000095-0.02%
30 päivää$ -0.01428-23.15%
60 päivää$ +0.00613+14.84%
90 päivää$ +0.00741+18.52%
Bitcoin Bam-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BTCBAM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000095 (-0.02%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Bitcoin Bam 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.01428 (-23.15%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Bitcoin Bam-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BTCBAM-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00613 (+14.84%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Bitcoin Bam-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00741 (+18.52%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Bitcoin Bam (BTCBAM)?

Tarkista Bitcoin Bam-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Bitcoin Bam (BTCBAM)

Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain.

Bitcoin Bam on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Bitcoin Bam-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BTCBAM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Bitcoin Bam-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Bitcoin Bam-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Bitcoin Bam-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bitcoin Bam (BTCBAM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bitcoin Bam (BTCBAM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bitcoin Bam-rahakkeelle.

Tarkista Bitcoin Bam-rahakkeen hintaennuste nyt!

Bitcoin Bam (BTCBAM) -rahakkeen tokenomiikka

Bitcoin Bam (BTCBAM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BTCBAM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Bitcoin Bam (BTCBAM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Bitcoin Bam:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Bitcoin Bam MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BTCBAM paikallisiin valuuttoihin

1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - VND
1,247.59415
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - AUD
A$0.0734855
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - GBP
0.0350834
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - EUR
0.0407726
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - USD
$0.04741
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - MYR
RM0.2000702
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - TRY
1.9404913
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - JPY
¥7.01668
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - ARS
ARS$62.1360201
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - RUB
3.8202978
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - INR
4.1407894
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - IDR
Rp777.2129904
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - KRW
66.4934732
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - PHP
2.7113779
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - EGP
￡E.2.2989109
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - BRL
R$0.2598068
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - CAD
C$0.0658999
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - BDT
5.7660042
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - NGN
72.7146134
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - COP
$191.1689725
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - ZAR
R.0.8415275
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - UAH
1.9523438
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - VES
Bs6.49517
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - CLP
$45.89288
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - PKR
Rs13.445476
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - KZT
25.4752894
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - THB
฿1.5498329
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - TWD
NT$1.4455309
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - AED
د.إ0.1739947
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - CHF
Fr0.037928
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - HKD
HK$0.3702721
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - AMD
֏18.143807
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - MAD
.د.م0.4271641
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - MXN
$0.8903598
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - SAR
ريال0.1777875
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - PLN
0.1735206
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - RON
лв0.2062335
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - SEK
kr0.4565583
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - BGN
лв0.0796488
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - HUF
Ft16.2137459
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - CZK
1.0031956
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - KWD
د.ك0.01446005
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - ILS
0.1616681
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - AOA
Kz43.2175337
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - BHD
.د.ب0.01787357
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - BMD
$0.04741
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - DKK
kr0.3048463
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - HNL
L1.2392974
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - MUR
2.1680593
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - NAD
$0.8386829
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - NOK
kr0.4831079
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - NZD
$0.0810711
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - PAB
B/.0.04741
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - PGK
K0.2000702
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - QAR
ر.ق0.1725724
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) - RSD
дин.4.7850913

Bitcoin Bam-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Bitcoin Bam toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Bitcoin Bam-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bitcoin Bam”

Paljonko Bitcoin Bam (BTCBAM) on arvoltaan tänään?
BTCBAM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.04741 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BTCBAM-USD-parin nykyinen hinta?
BTCBAM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.04741. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bitcoin Bam-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BTCBAM markkina-arvo on $ 487.22K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BTCBAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BTCBAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.28M USD.
Mikä oli BTCBAM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BTCBAM saavutti ATH-hinnaksi 20.04816313976678 USD.
Mikä oli BTCBAM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BTCBAM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.020059523206536256 USD.
Mikä on BTCBAM-rahakkeen treidausvolyymi?
BTCBAM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 52.21K USD.
Nouseeko BTCBAM tänä vuonna korkeammalle?
BTCBAM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BTCBAM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Bitcoin Bam (BTCBAM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

BTCBAM-USD-laskin

Summa

BTCBAM
BTCBAM
USD
USD

1 BTCBAM = 0.04741 USD

Treidaa BTCBAM-rahaketta

BTCBAMUSDT
$0.04741
$0.04741$0.04741
-0.02%

Liity MEXCiin tänään

