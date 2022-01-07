BTCBAM

Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain.

NimiBTCBAM

SijoitusNo.2447

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.59%

Kierrossa oleva tarjonta10,276,739

Enimmäistarjonta21,000,000

Kokonaistarjonta21,000,000

Kierrossa oleva määrä0.4893%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta20.04816313976678,2022-01-07

Alin hinta0.020059523206536256,2025-04-09

Julkinen lohkoketjuBSC

Sektori

Sosiaalinen media

