BitcoinSV (BSV) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BitcoinSV (BSV) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.

BitcoinSV (BSV) -rahakkeen tiedot The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably. Virallinen verkkosivusto: https://www.bsvblockchain.org/ Block Explorer: https://whatsonchain.com/ Osta BSV-rahaketta nyt!

BitcoinSV (BSV) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BitcoinSV (BSV) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 554.90M $ 554.90M $ 554.90M Kokonaistarjonta: $ 19.91M $ 19.91M $ 19.91M Kierrossa oleva tarjonta: $ 19.91M $ 19.91M $ 19.91M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 554.90M $ 554.90M $ 554.90M Kaikkien aikojen korkein: $ 495.1033 $ 495.1033 $ 495.1033 Kaikkien aikojen alin: $ 22.957323388337606 $ 22.957323388337606 $ 22.957323388337606 Nykyinen hinta: $ 27.87 $ 27.87 $ 27.87 Lue lisää BitcoinSV (BSV) -rahakkeen hinnasta

BitcoinSV (BSV) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BitcoinSV (BSV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BSV-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BSV-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BSV-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BSV-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

BitcoinSV (BSV) -rahakkeen hintahistoria BSV -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BSV-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BSV-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BSV-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BSV-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BSV-rahakkeen hintaennuste nyt!

