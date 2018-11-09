Lisätietoja BSV-rahakkeesta

BitcoinSV-logo

BitcoinSV – hinta (BSV)

$25.81
-0.23%1D
USD
Reaaliaikainen BitcoinSV (BSV) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:03:49 (UTC+8)

BitcoinSV (BSV) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.03%

-0.22%

-6.15%

-6.15%

BitcoinSV (BSV) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 25.8. Viimeisen 24 tunnin aikana BSV on vaihdellut alimmillaan $ 25.69 ja korkeimmillaan $ 26.51 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BSV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 491.6353891, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 22.957323388337606.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BSV on muuttunut +0.03% viimeisen tunnin aikana, -0.22% 24 tunnin aikana ja -6.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BitcoinSV (BSV) -rahakkeen markkinatiedot

No.113

0.01%

2018-11-09 00:00:00

BSV

BitcoinSV-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 513.65M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 283.33K. BSV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 19.91M ja sen kokonaistarjonta on 19908890.625. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 513.65M.

BitcoinSV (BSV) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän BitcoinSV-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0595-0.22%
30 päivää$ -4.62-15.19%
60 päivää$ -3.68-12.49%
90 päivää$ -10.91-29.72%
BitcoinSV-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BSV-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0595 (-0.22%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

BitcoinSV 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -4.62 (-15.19%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

BitcoinSV-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BSV-rahakkeiden hinta muuttui $ -3.68 (-12.49%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

BitcoinSV-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -10.91 (-29.72%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle BitcoinSV (BSV)?

Tarkista BitcoinSV-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on BitcoinSV (BSV)

The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.

BitcoinSV on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja BitcoinSV-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BSV-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue BitcoinSV-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään BitcoinSV-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

BitcoinSV-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BitcoinSV (BSV) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BitcoinSV (BSV) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BitcoinSV-rahakkeelle.

Tarkista BitcoinSV-rahakkeen hintaennuste nyt!

BitcoinSV (BSV) -rahakkeen tokenomiikka

BitcoinSV (BSV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BSV-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

BitcoinSV (BSV) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa BitcoinSV:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa BitcoinSV MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BSV paikallisiin valuuttoihin

BitcoinSV-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton BitcoinSV toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen BitcoinSV-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BitcoinSV”

Paljonko BitcoinSV (BSV) on arvoltaan tänään?
BSV-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 25.8 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BSV-USD-parin nykyinen hinta?
BSV -USD-parin nykyinen hinta on $ 25.8. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BitcoinSV-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BSV markkina-arvo on $ 513.65M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BSV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BSV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 19.91M USD.
Mikä oli BSV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BSV saavutti ATH-hinnaksi 491.6353891 USD.
Mikä oli BSV-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BSV-rahakkeen ATL-hinta oli 22.957323388337606 USD.
Mikä on BSV-rahakkeen treidausvolyymi?
BSV-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 283.33K USD.
Nouseeko BSV tänä vuonna korkeammalle?
BSV saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BSV-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
BitcoinSV (BSV) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

