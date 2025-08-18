BOOK OF ETHEREUM (BOOE) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.16714
24 h:n matalin
$ 0.19999
24 h:n korkein
$ 0.16714
$ 0.19999
$ 0.8132865790759094
$ 0.008879381003767716
-2.41%
+0.42%
-13.88%
-13.88%
BOOK OF ETHEREUM (BOOE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.19056. Viimeisen 24 tunnin aikana BOOE on vaihdellut alimmillaan $ 0.16714 ja korkeimmillaan $ 0.19999 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BOOE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.8132865790759094, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.008879381003767716.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BOOE on muuttunut -2.41% viimeisen tunnin aikana, +0.42% 24 tunnin aikana ja -13.88% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BOOK OF ETHEREUM (BOOE) -rahakkeen markkinatiedot
No.921
$ 18.33M
$ 67.04K
$ 19.06M
96.19M
100,000,000
100,000,000
96.19%
ETH
BOOK OF ETHEREUM-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.33M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 67.04K. BOOE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 96.19M ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 19.06M.
BOOK OF ETHEREUM (BOOE) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän BOOK OF ETHEREUM-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.000797
+0.42%
30 päivää
$ -0.04278
-18.34%
60 päivää
$ +0.09049
+90.42%
90 päivää
$ -0.03549
-15.71%
BOOK OF ETHEREUM-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään BOOE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000797 (+0.42%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
BOOK OF ETHEREUM 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.04278 (-18.34%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
BOOK OF ETHEREUM-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BOOE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.09049 (+90.42%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
BOOK OF ETHEREUM-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.03549 (-15.71%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle BOOK OF ETHEREUM (BOOE)?
In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief.
BOOK OF ETHEREUM-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon BOOK OF ETHEREUM (BOOE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BOOK OF ETHEREUM (BOOE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BOOK OF ETHEREUM-rahakkeelle.
BOOK OF ETHEREUM (BOOE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BOOE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
BOOK OF ETHEREUM (BOOE) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa BOOK OF ETHEREUM:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa BOOK OF ETHEREUM MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
