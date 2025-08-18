Lisätietoja BOOE-rahakkeesta

BOOE-rahakkeen hintatiedot

BOOE-rahakkeen valkoinen paperi

BOOE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BOOE-rahakkeen tokenomiikka

BOOE-rahakkeen hintaennuste

BOOE-rahakkeen historia

BOOE-osto-opas

BOOE/fiat-valuuttamuunnin

BOOE-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

BOOK OF ETHEREUM-logo

BOOK OF ETHEREUM – hinta (BOOE)

1BOOE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.19056
$0.19056$0.19056
+0.42%1D
USD
Reaaliaikainen BOOK OF ETHEREUM (BOOE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:14:16 (UTC+8)

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.16714
$ 0.16714$ 0.16714
24 h:n matalin
$ 0.19999
$ 0.19999$ 0.19999
24 h:n korkein

$ 0.16714
$ 0.16714$ 0.16714

$ 0.19999
$ 0.19999$ 0.19999

$ 0.8132865790759094
$ 0.8132865790759094$ 0.8132865790759094

$ 0.008879381003767716
$ 0.008879381003767716$ 0.008879381003767716

-2.41%

+0.42%

-13.88%

-13.88%

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.19056. Viimeisen 24 tunnin aikana BOOE on vaihdellut alimmillaan $ 0.16714 ja korkeimmillaan $ 0.19999 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BOOE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.8132865790759094, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.008879381003767716.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BOOE on muuttunut -2.41% viimeisen tunnin aikana, +0.42% 24 tunnin aikana ja -13.88% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) -rahakkeen markkinatiedot

No.921

$ 18.33M
$ 18.33M$ 18.33M

$ 67.04K
$ 67.04K$ 67.04K

$ 19.06M
$ 19.06M$ 19.06M

96.19M
96.19M 96.19M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

96.19%

ETH

BOOK OF ETHEREUM-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.33M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 67.04K. BOOE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 96.19M ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 19.06M.

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän BOOK OF ETHEREUM-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000797+0.42%
30 päivää$ -0.04278-18.34%
60 päivää$ +0.09049+90.42%
90 päivää$ -0.03549-15.71%
BOOK OF ETHEREUM-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BOOE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000797 (+0.42%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

BOOK OF ETHEREUM 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.04278 (-18.34%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

BOOK OF ETHEREUM-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BOOE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.09049 (+90.42%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

BOOK OF ETHEREUM-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.03549 (-15.71%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle BOOK OF ETHEREUM (BOOE)?

Tarkista BOOK OF ETHEREUM-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on BOOK OF ETHEREUM (BOOE)

In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief.

BOOK OF ETHEREUM on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja BOOK OF ETHEREUM-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BOOE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue BOOK OF ETHEREUM-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään BOOK OF ETHEREUM-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

BOOK OF ETHEREUM-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BOOK OF ETHEREUM (BOOE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BOOK OF ETHEREUM (BOOE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BOOK OF ETHEREUM-rahakkeelle.

Tarkista BOOK OF ETHEREUM-rahakkeen hintaennuste nyt!

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) -rahakkeen tokenomiikka

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BOOE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa BOOK OF ETHEREUM:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa BOOK OF ETHEREUM MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BOOE paikallisiin valuuttoihin

1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - VND
5,014.5864
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - AUD
A$0.295368
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - GBP
0.1410144
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - EUR
0.1638816
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - USD
$0.19056
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - MYR
RM0.8041632
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - TRY
7.7996208
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - JPY
¥28.20288
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - ARS
ARS$249.7498416
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - RUB
15.3553248
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - INR
16.6396992
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - IDR
Rp3,123.9339264
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - KRW
267.2642112
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - PHP
10.8924096
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - EGP
￡E.9.2383488
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - BRL
R$1.0442688
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - CAD
C$0.2648784
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - BDT
23.1759072
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - NGN
292.2694944
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - COP
$768.38556
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - ZAR
R.3.38244
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - UAH
7.8472608
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - VES
Bs26.10672
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - CLP
$184.46208
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - PKR
Rs54.042816
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - KZT
102.3955104
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - THB
฿6.2236896
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - TWD
NT$5.8101744
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - AED
د.إ0.6993552
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - CHF
Fr0.152448
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - HKD
HK$1.4882736
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - AMD
֏72.927312
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - MAD
.د.م1.7169456
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - MXN
$3.5787168
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - SAR
ريال0.7146
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - PLN
0.6974496
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - RON
лв0.828936
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - SEK
kr1.8350928
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - BGN
лв0.3201408
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - HUF
Ft65.1696144
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - CZK
4.0322496
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - KWD
د.ك0.0581208
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - ILS
0.6498096
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - AOA
Kz173.7087792
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - BHD
.د.ب0.07184112
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - BMD
$0.19056
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - DKK
kr1.2253008
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - HNL
L4.9812384
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - MUR
8.7143088
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - NAD
$3.3710064
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - NOK
kr1.9418064
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - NZD
$0.3258576
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - PAB
B/.0.19056
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - PGK
K0.8041632
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - QAR
ر.ق0.6936384
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) - RSD
дин.19.2332208

BOOK OF ETHEREUM-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton BOOK OF ETHEREUM toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen BOOK OF ETHEREUM-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BOOK OF ETHEREUM”

Paljonko BOOK OF ETHEREUM (BOOE) on arvoltaan tänään?
BOOE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.19056 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BOOE-USD-parin nykyinen hinta?
BOOE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.19056. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BOOK OF ETHEREUM-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BOOE markkina-arvo on $ 18.33M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BOOE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BOOE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 96.19M USD.
Mikä oli BOOE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BOOE saavutti ATH-hinnaksi 0.8132865790759094 USD.
Mikä oli BOOE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BOOE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.008879381003767716 USD.
Mikä on BOOE-rahakkeen treidausvolyymi?
BOOE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 67.04K USD.
Nouseeko BOOE tänä vuonna korkeammalle?
BOOE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BOOE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:14:16 (UTC+8)

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

BOOE-USD-laskin

Summa

BOOE
BOOE
USD
USD

1 BOOE = 0.19056 USD

Treidaa BOOE-rahaketta

BOOEUSDT
$0.19056
$0.19056$0.19056
+0.42%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu