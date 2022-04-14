BOOK OF ETHEREUM (BOOE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BOOK OF ETHEREUM (BOOE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) -rahakkeen tiedot In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief. Virallinen verkkosivusto: https://bookofeth.xyz/ Valkoinen paperi: https://bookofeth.xyz/#book Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x289ff00235d2b98b0145ff5d4435d3e92f9540a6 Osta BOOE-rahaketta nyt!

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BOOK OF ETHEREUM (BOOE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 21.75M $ 21.75M $ 21.75M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 96.19M $ 96.19M $ 96.19M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 22.61M $ 22.61M $ 22.61M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.747 $ 0.747 $ 0.747 Kaikkien aikojen alin: $ 0.008879381003767716 $ 0.008879381003767716 $ 0.008879381003767716 Nykyinen hinta: $ 0.22614 $ 0.22614 $ 0.22614 Lue lisää BOOK OF ETHEREUM (BOOE) -rahakkeen hinnasta

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BOOK OF ETHEREUM (BOOE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BOOE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BOOE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BOOE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BOOE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BOOE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BOOK OF ETHEREUM (BOOE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BOOE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BOOE-rahakkeita MEXCistä nyt!

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) -rahakkeen hintahistoria BOOE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BOOE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BOOE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BOOE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BOOE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BOOE-rahakkeen hintaennuste nyt!

