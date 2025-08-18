BarnBridge (BOND) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.181. Viimeisen 24 tunnin aikana BOND on vaihdellut alimmillaan $ 0.1787 ja korkeimmillaan $ 0.1884 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BOND-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 185.92532004, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.1420794991809.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BOND on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.11% 24 tunnin aikana ja +2.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BarnBridge (BOND) -rahakkeen markkinatiedot
No.1969
$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M
$ 57.65K
$ 57.65K$ 57.65K
$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M
7.91M
7.91M 7.91M
10,000,000
10,000,000 10,000,000
10,000,000
10,000,000 10,000,000
79.10%
ETH
BarnBridge-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.43M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.65K. BOND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.91M ja sen kokonaistarjonta on 10000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.81M.
BarnBridge (BOND) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän BarnBridge-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.000199
+0.11%
30 päivää
$ -0.0772
-29.90%
60 päivää
$ +0.0302
+20.02%
90 päivää
$ -0.0806
-30.82%
BarnBridge-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään BOND-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000199 (+0.11%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
BarnBridge 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0772 (-29.90%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
BarnBridge-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BOND-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0302 (+20.02%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
BarnBridge-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0806 (-30.82%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle BarnBridge (BOND)?
BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched.
BarnBridge on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja BarnBridge-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista BOND-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue BarnBridge-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään BarnBridge-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
BarnBridge-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon BarnBridge (BOND) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BarnBridge (BOND) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BarnBridge-rahakkeelle.
BarnBridge (BOND) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BOND-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
BarnBridge (BOND) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa BarnBridge:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa BarnBridge MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.