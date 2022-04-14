BOBER (BOBER) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BOBER (BOBER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BOBER (BOBER) -rahakkeen tiedot $BOBER - Driven by degens spirit, powered by builders mindset. Like real beavers, we don’t just chase hype, but we also build dams, value & culture. Virallinen verkkosivusto: https://boberonmvx.com Valkoinen paperi: https://drive.google.com/file/d/1FXG4KqXcgsHm_2gapSW5inEEx7lzyqfI/view Block Explorer: https://explorer.multiversx.com/tokens/BOBER-9eb764 Osta BOBER-rahaketta nyt!

BOBER (BOBER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BOBER (BOBER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 6.97B $ 6.97B $ 6.97B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0005 $ 0.0005 $ 0.0005 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00016167950826132 $ 0.00016167950826132 $ 0.00016167950826132 Nykyinen hinta: $ 0.0002188 $ 0.0002188 $ 0.0002188 Lue lisää BOBER (BOBER) -rahakkeen hinnasta

BOBER (BOBER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BOBER (BOBER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BOBER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BOBER-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BOBER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BOBER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BOBER-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BOBER (BOBER) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BOBER-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BOBER-rahakkeita MEXCistä nyt!

BOBER (BOBER) -rahakkeen hintahistoria BOBER -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BOBER-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BOBER-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BOBER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BOBER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BOBER-rahakkeen hintaennuste nyt!

