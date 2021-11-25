BOBA

Boba is an L2 Ethereum scaling & augmenting solution built by the Enya team as core contributors to the OMG Foundation. Boba is a next-generation Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup scaling solution that reduces gas fees, improves transaction throughput, and extends the capabilities of smart contracts.

NimiBOBA

SijoitusNo.959

Markkina-arvo$0,00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0,00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)2,15%

Kierrossa oleva tarjonta171 624 231,86

Enimmäistarjonta500 000 000

Kokonaistarjonta500 000 000

Kierrossa oleva määrä0.3432%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta7.9879991275196645,2021-11-25

Alin hinta0.06709533464059267,2025-04-09

Julkinen lohkoketjuETH

Boba is an L2 Ethereum scaling & augmenting solution built by the Enya team as core contributors to the OMG Foundation. Boba is a next-generation Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup scaling solution that reduces gas fees, improves transaction throughput, and extends the capabilities of smart contracts.

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

BOBA/USDT
Boba
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (BOBA)
--
24 h:n summa (USDT)
--
