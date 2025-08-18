Lisätietoja BNT-rahakkeesta

Bancor – hinta (BNT)

1BNT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.7696
$0.7696
+0.24%1D
USD
Reaaliaikainen Bancor (BNT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:13:15 (UTC+8)

Bancor (BNT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.7659
$ 0.7659
24 h:n matalin
$ 0.8009
$ 0.8009
24 h:n korkein

$ 0.7659
$ 0.7659

$ 0.8009
$ 0.8009

$ 23.731000900268555
$ 23.731000900268555

$ 0.117415463258
$ 0.117415463258

-0.04%

+0.24%

-1.94%

-1.94%

Bancor (BNT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.7696. Viimeisen 24 tunnin aikana BNT on vaihdellut alimmillaan $ 0.7659 ja korkeimmillaan $ 0.8009 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BNT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 23.731000900268555, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.117415463258.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BNT on muuttunut -0.04% viimeisen tunnin aikana, +0.24% 24 tunnin aikana ja -1.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bancor (BNT) -rahakkeen markkinatiedot

No.394

$ 88.65M
$ 88.65M

$ 109.34K
$ 109.34K

$ 88.65M
$ 88.65M

115.19M
115.19M

115,188,101.74069732
115,188,101.74069732

ETH

Bancor-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 88.65M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 109.34K. BNT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 115.19M ja sen kokonaistarjonta on 115188101.74069732. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 88.65M.

Bancor (BNT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Bancor-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.001843+0.24%
30 päivää$ -0.0259-3.26%
60 päivää$ +0.2414+45.70%
90 päivää$ +0.0661+9.39%
Bancor-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BNT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001843 (+0.24%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Bancor 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0259 (-3.26%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Bancor-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BNT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.2414 (+45.70%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Bancor-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0661 (+9.39%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Bancor (BNT)?

Tarkista Bancor-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Bancor (BNT)

Bancor is an on-chain liquidity protocol that enables automated, decentralized exchange on Ethereum and across blockchains. The protocol is made up of a series of smart contracts that are designed to pool liquidity and perform peer-to-contract trades in a single transaction with no counterparty. Users stake BNT in automated market makers in exchange for trading fees, BNT staking rewards and voting rights in the Bancor DAO. Bancor has processed more than $2 billion in trade volume across thousands of tokens, with millions in fees generated by stakers.

Bancor on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Bancor-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BNT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Bancor-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Bancor-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Bancor-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bancor (BNT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bancor (BNT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bancor-rahakkeelle.

Tarkista Bancor-rahakkeen hintaennuste nyt!

Bancor (BNT) -rahakkeen tokenomiikka

Bancor (BNT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BNT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Bancor (BNT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Bancor:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Bancor MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BNT paikallisiin valuuttoihin

1 Bancor(BNT) - VND
20,252.024
1 Bancor(BNT) - AUD
A$1.19288
1 Bancor(BNT) - GBP
0.569504
1 Bancor(BNT) - EUR
0.661856
1 Bancor(BNT) - USD
$0.7696
1 Bancor(BNT) - MYR
RM3.247712
1 Bancor(BNT) - TRY
31.499728
1 Bancor(BNT) - JPY
¥113.9008
1 Bancor(BNT) - ARS
ARS$1,008.645456
1 Bancor(BNT) - RUB
62.014368
1 Bancor(BNT) - INR
67.201472
1 Bancor(BNT) - IDR
Rp12,616.391424
1 Bancor(BNT) - KRW
1,079.379392
1 Bancor(BNT) - PHP
43.990336
1 Bancor(BNT) - EGP
￡E.37.310208
1 Bancor(BNT) - BRL
R$4.217408
1 Bancor(BNT) - CAD
C$1.069744
1 Bancor(BNT) - BDT
93.598752
1 Bancor(BNT) - NGN
1,180.366304
1 Bancor(BNT) - COP
$3,103.2196
1 Bancor(BNT) - ZAR
R.13.6604
1 Bancor(BNT) - UAH
31.692128
1 Bancor(BNT) - VES
Bs105.4352
1 Bancor(BNT) - CLP
$744.9728
1 Bancor(BNT) - PKR
Rs218.25856
1 Bancor(BNT) - KZT
413.536864
1 Bancor(BNT) - THB
฿25.135136
1 Bancor(BNT) - TWD
NT$23.465104
1 Bancor(BNT) - AED
د.إ2.824432
1 Bancor(BNT) - CHF
Fr0.61568
1 Bancor(BNT) - HKD
HK$6.010576
1 Bancor(BNT) - AMD
֏294.52592
1 Bancor(BNT) - MAD
.د.م6.934096
1 Bancor(BNT) - MXN
$14.453088
1 Bancor(BNT) - SAR
ريال2.886
1 Bancor(BNT) - PLN
2.816736
1 Bancor(BNT) - RON
лв3.34776
1 Bancor(BNT) - SEK
kr7.411248
1 Bancor(BNT) - BGN
лв1.292928
1 Bancor(BNT) - HUF
Ft263.195504
1 Bancor(BNT) - CZK
16.284736
1 Bancor(BNT) - KWD
د.ك0.234728
1 Bancor(BNT) - ILS
2.624336
1 Bancor(BNT) - AOA
Kz701.544272
1 Bancor(BNT) - BHD
.د.ب0.2901392
1 Bancor(BNT) - BMD
$0.7696
1 Bancor(BNT) - DKK
kr4.948528
1 Bancor(BNT) - HNL
L20.117344
1 Bancor(BNT) - MUR
35.193808
1 Bancor(BNT) - NAD
$13.614224
1 Bancor(BNT) - NOK
kr7.842224
1 Bancor(BNT) - NZD
$1.316016
1 Bancor(BNT) - PAB
B/.0.7696
1 Bancor(BNT) - PGK
K3.247712
1 Bancor(BNT) - QAR
ر.ق2.801344
1 Bancor(BNT) - RSD
дин.77.675728

Bancor-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Bancor toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Bancor-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bancor”

Paljonko Bancor (BNT) on arvoltaan tänään?
BNT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.7696 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BNT-USD-parin nykyinen hinta?
BNT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.7696. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bancor-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BNT markkina-arvo on $ 88.65M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BNT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BNT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 115.19M USD.
Mikä oli BNT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BNT saavutti ATH-hinnaksi 23.731000900268555 USD.
Mikä oli BNT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BNT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.117415463258 USD.
Mikä on BNT-rahakkeen treidausvolyymi?
BNT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 109.34K USD.
Nouseeko BNT tänä vuonna korkeammalle?
BNT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BNT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:13:15 (UTC+8)

Bancor (BNT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 BNT = 0.7695 USD

$0.7696
