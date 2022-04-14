Bancor (BNT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Bancor (BNT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Bancor (BNT) -rahakkeen tiedot Bancor is an on-chain liquidity protocol that enables automated, decentralized exchange on Ethereum and across blockchains. The protocol is made up of a series of smart contracts that are designed to pool liquidity and perform peer-to-contract trades in a single transaction with no counterparty. Users stake BNT in automated market makers in exchange for trading fees, BNT staking rewards and voting rights in the Bancor DAO. Bancor has processed more than $2 billion in trade volume across thousands of tokens, with millions in fees generated by stakers. Virallinen verkkosivusto: https://www.carbondefi.xyz/ Valkoinen paperi: https://www.carbondefi.xyz/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/EDVVEYW4fPJ6vKw5LZXRGUSPzxoHrv6eWvTqhCr8oShs Osta BNT-rahaketta nyt!

Bancor (BNT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Bancor (BNT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 95.39M $ 95.39M $ 95.39M Kokonaistarjonta: $ 115.19M $ 115.19M $ 115.19M Kierrossa oleva tarjonta: $ 115.19M $ 115.19M $ 115.19M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 95.39M $ 95.39M $ 95.39M Kaikkien aikojen korkein: $ 9.348 $ 9.348 $ 9.348 Kaikkien aikojen alin: $ 0.117415463258 $ 0.117415463258 $ 0.117415463258 Nykyinen hinta: $ 0.8281 $ 0.8281 $ 0.8281 Lue lisää Bancor (BNT) -rahakkeen hinnasta

Bancor (BNT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Bancor (BNT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BNT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BNT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BNT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BNT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Bancor (BNT) -rahakkeen hintahistoria BNT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BNT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

