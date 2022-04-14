Bancor (BNT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Bancor (BNT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Bancor (BNT) -rahakkeen tiedot

Bancor is an on-chain liquidity protocol that enables automated, decentralized exchange on Ethereum and across blockchains. The protocol is made up of a series of smart contracts that are designed to pool liquidity and perform peer-to-contract trades in a single transaction with no counterparty. Users stake BNT in automated market makers in exchange for trading fees, BNT staking rewards and voting rights in the Bancor DAO. Bancor has processed more than $2 billion in trade volume across thousands of tokens, with millions in fees generated by stakers.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.carbondefi.xyz/
Valkoinen paperi:
https://www.carbondefi.xyz/whitepaper
Block Explorer:
https://solscan.io/token/EDVVEYW4fPJ6vKw5LZXRGUSPzxoHrv6eWvTqhCr8oShs

Bancor (BNT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Bancor (BNT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 95.39M
$ 95.39M$ 95.39M
Kokonaistarjonta:
$ 115.19M
$ 115.19M$ 115.19M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 115.19M
$ 115.19M$ 115.19M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 95.39M
$ 95.39M$ 95.39M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 9.348
$ 9.348$ 9.348
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.117415463258
$ 0.117415463258$ 0.117415463258
Nykyinen hinta:
$ 0.8281
$ 0.8281$ 0.8281

Bancor (BNT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Bancor (BNT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BNT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BNT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BNT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BNT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BNT-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Bancor (BNT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BNT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Bancor (BNT) -rahakkeen hintahistoria

BNT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

BNT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BNT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BNT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.