Binary Token-logo

Binary Token – hinta (BNRY)

1BNRY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0101
$0.0101$0.0101
-0.09%1D
USD
Reaaliaikainen Binary Token (BNRY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:02:13 (UTC+8)

Binary Token (BNRY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0101
$ 0.0101$ 0.0101
24 h:n matalin
$ 0.01026
$ 0.01026$ 0.01026
24 h:n korkein

$ 0.0101
$ 0.0101$ 0.0101

$ 0.01026
$ 0.01026$ 0.01026

--
----

--
----

-0.60%

-0.09%

-1.18%

-1.18%

Binary Token (BNRY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0101. Viimeisen 24 tunnin aikana BNRY on vaihdellut alimmillaan $ 0.0101 ja korkeimmillaan $ 0.01026 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BNRY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BNRY on muuttunut -0.60% viimeisen tunnin aikana, -0.09% 24 tunnin aikana ja -1.18% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Binary Token (BNRY) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 57.61K
$ 57.61K$ 57.61K

$ 101.00M
$ 101.00M$ 101.00M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

OP

Binary Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.61K. BNRY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 101.00M.

Binary Token (BNRY) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Binary Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000091-0.09%
30 päivää$ -0.00116-10.31%
60 päivää$ -0.00507-33.43%
90 päivää$ -0.01172-53.72%
Binary Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BNRY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000091 (-0.09%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Binary Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00116 (-10.31%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Binary Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BNRY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00507 (-33.43%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Binary Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01172 (-53.72%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Binary Token (BNRY)?

Tarkista Binary Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Binary Token (BNRY)

The Binary Holdings provides Web3 infrastructure for telecommunication companies in emerging economies across Southeast Asia with over 40m users currently. The project's native utility token, $BNRY is used for network gas and all transactions within the TBH ecosystem.

Binary Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Binary Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BNRY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Binary Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Binary Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Binary Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Binary Token (BNRY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Binary Token (BNRY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Binary Token-rahakkeelle.

Tarkista Binary Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Binary Token (BNRY) -rahakkeen tokenomiikka

Binary Token (BNRY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BNRY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Binary Token (BNRY) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Binary Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Binary Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BNRY paikallisiin valuuttoihin

1 Binary Token(BNRY) - VND
265.7815
1 Binary Token(BNRY) - AUD
A$0.015655
1 Binary Token(BNRY) - GBP
0.007474
1 Binary Token(BNRY) - EUR
0.008686
1 Binary Token(BNRY) - USD
$0.0101
1 Binary Token(BNRY) - MYR
RM0.042622
1 Binary Token(BNRY) - TRY
0.413393
1 Binary Token(BNRY) - JPY
¥1.4948
1 Binary Token(BNRY) - ARS
ARS$13.272006
1 Binary Token(BNRY) - RUB
0.813757
1 Binary Token(BNRY) - INR
0.881629
1 Binary Token(BNRY) - IDR
Rp165.573744
1 Binary Token(BNRY) - KRW
14.145656
1 Binary Token(BNRY) - PHP
0.577518
1 Binary Token(BNRY) - EGP
￡E.0.489648
1 Binary Token(BNRY) - BRL
R$0.055247
1 Binary Token(BNRY) - CAD
C$0.014039
1 Binary Token(BNRY) - BDT
1.228362
1 Binary Token(BNRY) - NGN
15.538446
1 Binary Token(BNRY) - COP
$40.725725
1 Binary Token(BNRY) - ZAR
R.0.178972
1 Binary Token(BNRY) - UAH
0.415918
1 Binary Token(BNRY) - VES
Bs1.3837
1 Binary Token(BNRY) - CLP
$9.797
1 Binary Token(BNRY) - PKR
Rs2.847392
1 Binary Token(BNRY) - KZT
5.427134
1 Binary Token(BNRY) - THB
฿0.329563
1 Binary Token(BNRY) - TWD
NT$0.308353
1 Binary Token(BNRY) - AED
د.إ0.037067
1 Binary Token(BNRY) - CHF
Fr0.00808
1 Binary Token(BNRY) - HKD
HK$0.078881
1 Binary Token(BNRY) - AMD
֏3.86527
1 Binary Token(BNRY) - MAD
.د.م0.091001
1 Binary Token(BNRY) - MXN
$0.189375
1 Binary Token(BNRY) - SAR
ريال0.037875
1 Binary Token(BNRY) - PLN
0.036966
1 Binary Token(BNRY) - RON
лв0.043935
1 Binary Token(BNRY) - SEK
kr0.097162
1 Binary Token(BNRY) - BGN
лв0.016968
1 Binary Token(BNRY) - HUF
Ft3.449453
1 Binary Token(BNRY) - CZK
0.213817
1 Binary Token(BNRY) - KWD
د.ك0.0030805
1 Binary Token(BNRY) - ILS
0.034441
1 Binary Token(BNRY) - AOA
Kz9.257559
1 Binary Token(BNRY) - BHD
.د.ب0.0038077
1 Binary Token(BNRY) - BMD
$0.0101
1 Binary Token(BNRY) - DKK
kr0.064943
1 Binary Token(BNRY) - HNL
L0.265529
1 Binary Token(BNRY) - MUR
0.461873
1 Binary Token(BNRY) - NAD
$0.178972
1 Binary Token(BNRY) - NOK
kr0.102717
1 Binary Token(BNRY) - NZD
$0.017271
1 Binary Token(BNRY) - PAB
B/.0.0101
1 Binary Token(BNRY) - PGK
K0.041814
1 Binary Token(BNRY) - QAR
ر.ق0.036764
1 Binary Token(BNRY) - RSD
дин.1.019595

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Binary Token”

Paljonko Binary Token (BNRY) on arvoltaan tänään?
BNRY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0101 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BNRY-USD-parin nykyinen hinta?
BNRY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0101. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Binary Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BNRY markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BNRY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BNRY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli BNRY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BNRY saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli BNRY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BNRY-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on BNRY-rahakkeen treidausvolyymi?
BNRY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.61K USD.
Nouseeko BNRY tänä vuonna korkeammalle?
BNRY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BNRY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:02:13 (UTC+8)

Binary Token (BNRY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

