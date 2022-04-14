Binary Token (BNRY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Binary Token (BNRY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Binary Token (BNRY) -rahakkeen tiedot The Binary Holdings provides Web3 infrastructure for telecommunication companies in emerging economies across Southeast Asia with over 40m users currently. The project's native utility token, $BNRY is used for network gas and all transactions within the TBH ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://www.thebinaryholdings.com/ Valkoinen paperi: https://docs.thebinaryholdings.com/ Block Explorer: https://optimistic.etherscan.io/token/0xb5090d514bcaca7dafb7e52763658844121f346d Osta BNRY-rahaketta nyt!

Binary Token (BNRY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Binary Token (BNRY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 102.60M $ 102.60M $ 102.60M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2802 $ 0.2802 $ 0.2802 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.01026 $ 0.01026 $ 0.01026 Lue lisää Binary Token (BNRY) -rahakkeen hinnasta

Binary Token (BNRY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Binary Token (BNRY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BNRY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BNRY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BNRY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BNRY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BNRY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Binary Token (BNRY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BNRY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BNRY-rahakkeita MEXCistä nyt!

Binary Token (BNRY) -rahakkeen hintahistoria BNRY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BNRY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BNRY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BNRY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BNRY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BNRY-rahakkeen hintaennuste nyt!

